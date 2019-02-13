Центр Хабаровска перекроют для всех видов транспорта

Шествие, посвященное очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, в Хабаровске пройдет 15 февраля.

Участие в нем примут ветераны боевых действий, родственники погибших военнослужащих, общественность города.

С 12.00 до 12.45 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского (от ул. Шевченко до ул. Тургенева), а также Тургенева и Шевченко. Кроме того, в это время владельцы автомобилей не смогут их припарковать на улице Тургенева, в районе Комсомольской площади и площади Славы.

По информации пресс-службы администрации города, в связи с памятными мероприятиями временно изменятся пути следования ряда маршрутов общественного транспорта (подробнее расписание смотрите на официальном сайте мэрии).



