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Центр Хабаровска перекроют для всех видов транспорта
Шествие, посвященное очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, в Хабаровске пройдет 15 февраля.
Участие в нем примут ветераны боевых действий, родственники погибших военнослужащих, общественность города.
С 12.00 до 12.45 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского (от ул. Шевченко до ул. Тургенева), а также Тургенева и Шевченко. Кроме того, в это время владельцы автомобилей не смогут их припарковать на улице Тургенева, в районе Комсомольской площади и площади Славы.
По информации пресс-службы администрации города, в связи с памятными мероприятиями временно изменятся пути следования ряда маршрутов общественного транспорта (подробнее расписание смотрите на официальном сайте мэрии).
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