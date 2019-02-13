Оленеводы Хабаровского края получат бесплатные путевки в санаторий

С целью поддержки домашнего северного оленеводства законодательством Хабаровского края предусмотрено бесплатное обеспечение оленеводов и членов их семей путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета. К членам семьи оленевода относятся:

а) супруг или супруга;

б) несовершеннолетние дети;

в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Оленеводы и члены их семей обеспечиваются путевками в соответствии с медицинскими показаниями согласно очередности на основании документов, предоставляемых в Центры социальной поддержки населения по месту жительства:

- личного заявления; - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, место его жительства; - документа, подтверждающего трудовую деятельность в качестве оленевода (трудовая книжка, выписка из трудовой книжки, трудовой договор, решение суда об установлении факта осуществления трудовой деятельности, акт краевой межведомственной комиссии по установлению трудового стажа при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций); - медицинской справки по форме 070/у "Справка для получения путевки" (справка действительна в течение 12 месяцев с момента ее оформления учреждением здравоохранения). При обращении в целях обеспечения путевками членов семьи оленеводов дополнительно представляются: - свидетельство о рождении ребенка (для детей); - справка об обучении ребенка (детей) по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (для детей в возрасте до 23 лет); - свидетельство о заключении брака (для супруга/супруги); - справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для детей, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет).

Минсоцзащиты населения региона обращает внимание, что путевками обеспечиваются оленеводы и члены их семей, не имеющие права на бесплатное либо льготное обеспечение путевками в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.