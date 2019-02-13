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Хабаровск попробует побить свой рекорд по приготовлению ухи
Началась подготовка к третьей выставке-ярмарке "Наш выбор 27". В этом году она пройдет 8-9 июня. Главным событием станет приготовление амурской ухи. Организаторы намерены побить рекорд 2017 года и приготовить более 20 тысяч порций. Для фиксации достижения в Хабаровск приглашен главный редактор книги рекордов "России" Алексей Свистунов.
В 2019 г. принято решение объединить выставку-ярмарку и фестиваль мороженого. Приготовление ухи состоится 8 июня, а 9 на набережной, как и в августе прошлого года появится город Мороженск.
В выставке-ярмарке примут участие производители продуктов питания и рестораторы из Хабаровского края и других регионов страны, которые предложат хорошие скидки. Впервые на территории набережной появится зона "Кусун", где будут представлены уникальные продукты Хабаровского края и Дальнего Востока. Под такой маркой уже реализуют холодный чай и 6 видов мясных продуктов. В дальнейшем линейка будет расширена, в списке появятся молочные продукты и вода. Бренд поддерживают производители Хабаровского края, Приморья, Сахалинской области и Якутии.
Отдельная зона предусмотрена под "Дом переговоров", где руководство правительства края, депутаты и приглашенные эксперты обсудят актуальные проблемы пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые в рамках деловой программы организуют студенческую зону, где успешные молодые предприниматели края расскажут свои истории успеха и поделятся опытом в продвижении стартапов.
По информации пресс-службы правительства региона, впервые выставка-ярмарка «Наш выбор 27» прошла в 24 июня 2017 года. Тогда Хабаровск установил рекорд России в номинации «Самое массовое угощение ухой». В прошлом году выставка-ярмарка попала в ТОП-200 лучших событийных проектов страны и получила статус "Национальное событие 2019".
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