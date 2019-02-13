Жители Хабаровска не прочь получать зарплату, как у губернатора

Блиц-опрос на улицах краевого центра показал, что горожане считают расходы на содержание высших чиновников региона завышенными. Зарплата губернатора Хабаровского края, более чем в двадцать раз превышающая среднюю оплату труда в регионе, продолжает оставаться в тренде местной информационной политики.

Напомним, что после утвержденных Закдумой правок в бюджете края на 2019 год на денежное содержание Сергея Фургала заложено около 11,5 млн рублей. Т.е. ежемесячно за исполнение функций высшего должностного лица он получает немногим менее миллиона. Безусловно, новый губернатор идет по пути своего предшественника, который также не ужимался в расходах на чиновничий аппарат. Тем не менее, во время предвыборной гонки Фургал высказался об оплате труда однозначно.

- Если губернатор живет только на зарплату и не имеет посторонних доходов, то зарплата должна быть достойной, соответствовать полностью, чтобы губернатор был обеспечен. Если губернатор имеет доходы с семейного бизнеса или еще чего-то такого, то зарплата должна быть номинальной, - утверждал Сергей Фургал.

Победив, оппозиционный кандидат, видимо, тут же забыл об обещаниях. Ведь кому, как ни ему, воздержаться от огромной зарплаты, опершись на доходы от семейного бизнеса (числящихся в собственности супруги нескольких компаний, в т.ч. ООО “Торэкс-Хабаровск” - владельца завода “Амурсталь”)?

Мы вышли на улицы Хабаровска и задали прохожим вопрос, считают ли они обоснованной зарплату губернатора.

Илья Седых, студент: - Миллион в месяц? По приколу. Я бы сразу за универ заплатил, за месяц. Ну и там квартиру купить, и машину нормальную, а то на “дровах” езжу. Я бы не отказался.

Маргарита Алтуфьева, врач-терапевт: - Не знаю. Может, у него действительно ответственность такая, что надо это компенсировать. Но он же вроде и с бизнеса какого-то дивиденды имеет. Я вот еле-еле 28 тысяч в месяц имею. И то, с учетом дежурства по субботам. Много, конечно, очень большая зарплата.

Зоя Харина, пенсионерка: - А что, правда? Целый миллион? Да я бы на такие деньги... Так-то, знаете, у меня пенсия 14 700. Я, наверное, пока умру, столько не получу уже. Мне бы тысяч двадцать, вот хорошо было бы.

Константин Щербаков, менеджер мебельного магазина: - Не знаю. Я за Фургала голосовал, думал, что он все поменяет. Но зарплата же у него как у Шпорта осталась? Тогда это странно. Хотя он же ничем не хуже.

Елена Липина, мать троих детей: - Такая сумма! Из нашего же кармана? Но, с другой стороны, не так просто все.

Возможно, подобный опрос могло провести правительство края, оценивая предложение фракции КПРФ в Госдуме о повышении МРОТ с нынешних 11 280 рублей до 25 000 рублей. Однако этого не было сделано, а за подписью первого заместителя председателя

правительства Хабаровского края Игоря Аверина в Москву был отправлен отрицательный отзыв на эту инициативу.





То есть, не отказывая себе в весьма высоком денежном содержании, действующая власть даже не готова попытаться повысить минимальный размер оплаты труда, который не дотягивает до прожиточного минимума.