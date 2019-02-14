Деятелей науки в Хабаровском крае стало больше

Состоялся торжественный прием заслуженных деятелей науки края, лауреатов премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых учёных и аспирантов, а также победителей краевого конкурса молодых ученых и аспирантов. Награды вручила заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Наталия Пудовкина.

- Правительство края стимулирует молодежь к занятию наукой. Научные исследования, новые образцы техники, прогрессивные технологии должны работать. Мы заинтересованы в их внедрении в реальное производство и социальную сферу. Поэтому создаем технопарки и бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и инновационной поддержки. Проводим Инженерный форум. Есть хорошие результаты. Награждение сегодняшних лауреатов премии в области науки и инноваций, победителей Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов - наглядное тому подтверждение, - отметила Наталия Пудовкина.

В целях стимулирования научной активности талантливой молодёжи, молодым учёным вручаются премии и дипломы лауреатов премии губернатора края. Ее размер составляет 150 тысяч рублей. В этом году на соискание премии было представлено 13 комплектов документов от академических институтов и вузов края. Лауреатами премии в 2019 году стали пять человек. Среди них научные сотрудники Института экономических исследований ДВО РАН и Института машиноведения и металлургии ДВО РАН, преподаватели Тихоокеанского государственного университета. Начиная с 1999 года лауреатами премии стали 34 молодых учёных.

Кроме того, ежегодно в Хабаровском крае в преддверии Дня российской науки проводится Краевой конкурс молодых учёных и аспирантов. В нынешнем году к участию в конкурсе было заявлено около ста научных проектов. В ходе работы семи научных секций конкурсное жюри признало победителями 22 человека из числа молодых учёных и аспирантов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, начиная с 2015 года за выдающиеся научные достижения, создание научных школ, разработку прогрессивных научных теорий и подготовку научных кадров трем профессорам и научным сотрудникам ежегодно присваиваются почетные звания Хабаровского края «Заслуженный деятель науки Хабаровского края». В этот раз почетного звания удостоены: профессор кафедры Тихоокеанского государственного университета Леонид Блинов, заведующий кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения Дальневосточного государственного медицинского университета Николай Капитоненко и главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук Андрей Рябинин.

На сегодняшний день интеллектуальный потенциал Хабаровского края - это 3,5 тыс. научных работников, в том числе около 400 докторов наук, более 2000 ученых и специалистов в возрасте до 35 лет. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в аспирантурах 9 вузов и 7 научных организаций по 31 направлению наук. В регионе действуют 15 диссертационных советов по семи отраслям наук.