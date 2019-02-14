Настроить цифровое ТВ в Хабаровском крае помогут волонтеры

Добровольцы помогут жителям края подключить и настроить оборудование для приема цифрового телевидения. Об этом сообщили в краевом министерстве информационных технологий и связи. На этой неделе первые 19 волонтеров приступили к обучению. В марте, после прохождения курса у специалистов филиала «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «РТРС» активисты приступят к работе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям. Волонтеры, в случае необходимости, помогут выбрать телевизор или цифровую приставку, а также проконсультируют желающих о точках продажи необходимого оборудования.

- В январе этого года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подписало меморандум с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику. Согласно договоренностям, магазины бытовой техники обеспечат наличие оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах. В Хабаровском крае приставки можно приобрести по цене от 799 рублей, - подчеркнули в министерстве.

С 3 июня 2019 года аналоговое вещание на территории региона будет отключено. Просмотр 2-х мультиплексов, включающих 20 обязательных федеральных телеканалов в высоком качестве уже доступен гражданам. Все объекты цифрового телевещания в крае были запущены в эксплуатацию в конце прошлого года.

Принимать цифровой сигнал можно с коллективных и индивидуальных антенн, поддерживающий стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года. Проверить, поддерживает ли его телевизор, можно в инструкции по эксплуатации. Если нет, то потребуется цифровая приставка. Гражданам, подключившим кабельное телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно, так как вещание 20 обязательных телеканалов осуществляется в сетях кабельных операторов. То же самое касается пользователей, установивших спутниковое оборудование.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Сергей Фургал держит вопрос по доступности цифрового телевидения населению на личном контроле. По словам главы региона, краевое правительство сделает все возможное, чтобы «переход на цифру был для граждан максимально комфортным».

Напомним, Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в России на 2009 – 2018 годы» была утверждена Правительством РФ в 2009 году. Получить всю необходимую информацию можно по телефону круглосуточной «горячей линии» 8 800 220 20 02 (звонок бесплатный), а также на специализированном сайте смотрицифру.рф. Адреса торговых точек, в которых продаются приставки, во вложении. Списки населенных пунктов края, в которых принимается сигнал цифрового эфирного телевещания и где он отсутствует, размещены здесь.