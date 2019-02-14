Ученые повторно исследуют место оползня на Бурее

К месту оползня на реке Бурея из Хабаровского края отправится еще одна экспедиция ученых. Принято решение повторно обследовать завал для того, чтобы более точно оценить риски возможных подтоплений во время паводков. Как и в прошлый раз, в исследовательскую группу войдут гидрологи, представители науки, специалисты по защите от ЧС.

Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, экспедиция выдвинется в Верхнебуреинский район 25 февраля. Там эксперты пробудут несколько дней. За это время они произведут все необходимые замеры, после чего проанализируют результаты и выдадут заключение.

Министерство обороны РФ 12 февраля сообщило об окончании взрывных работ на Бурейском водохранилище. Военным удалось пробить в завале протоку, по которой пошла вода. Длина прорана составляет 210 метров, ширина - от 100 до 150 метров, а общая глубина - 23 метра. При этом от поверхности воды канал уходит вниз на 5 метров. Скорость течения в протоке - 18 м/с. Пропускная способность, по данным минобороны, составляет 1600-1700 кубических метров в секунду. Сейчас военные сворачивают полевой лагерь и готовятся к возвращению в места базирования.

По информации пресс-службы правительства региона, в администрации края продолжают рассматривать варианты расселения села Чекунда, расположенного возле реки. Предварительные расчеты показывают, что риск затопления населенного пункта, в котором проживает более 200 человек, сохраняется. Во время весенне-летних паводков мощность потока может достигнуть 7 тысяч кубических метров в секунду. Если русло не справится с такой нагрузкой, в верхней части, где стоит Чекунда, начнутся сильные разливы воды. К настоящему моменту власти региона готовят маневренный жилфонд в поселке Чегдомын, куда можно будет экстренно перевезти людей. В правительство РФ направлен запрос о возможности переселения жителей села. По оценкам специалистов, на это потребуется более 300 млн рублей.

Напомним, что обрушение скальных пород в Бурею, перекрывшее реку, произошло в декабре 2018 года. Завал разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России. Власти региона ввели режим ЧС.