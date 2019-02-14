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Более 2300 человек подали документы на оформление социальной транспортной карты
В центрах социальной поддержки населения и МФЦ продолжается прием заявлений на оформление социальной транспортной карты. С ее помощью льготные категории граждан смогут оплачивать проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения.
По данным регионального министерства социальной защиты населения, на сегодняшний день подано уже 2 356 заявлений. Из них 2011 заявлений от жителей Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре принято 167 заявлений. Также документы подали 114 жителей Хабаровского района. Примечательно, что большая часть заявителей - 2038 человек - получают федеральные льготы. Этим пользователям на транспортные карты из краевого бюджета ежемесячно будет перечисляться по 300 рублей. Также предусмотрена возможность пополнения за счет личных средств.
Вместе с тем, для региональных льготников, к которым относятся ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, ветераны военной службы лимит по социальной транспортной карте составит 1000 рублей. Столько же будет выделяться на проезд женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, не имеющим льготного статуса, а также детям школьного возраста из многодетных семей. Сейчас ежемесячно региональные льготники получают выплату на проезд от 720 до 1020 рублей.
В ведомстве подчеркивают, что такой способ оплаты проезда будет выгоден в первую очередь тем, кто часто пользуется общественным транспортом. При этом в течение всего 2019 года, если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет отказаться от карты, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ. Для льготников, которые не подадут заявление о предоставлении бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд на дачные участки.
Услуга вводится согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 г. С октября прошлого года выплату на проезд впервые получают более 31 тысячи человек.
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