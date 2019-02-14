"Знаменитый" киоск в центре Хабаровска демонтировали

В Хабаровске по улице Пушкина, рядом с площадью имени Ленина, демонтирован торговый павильон, который незаконно торговал алкоголем. Для освобождения незаконно захваченного участка земли в центре города потребовалось решение суда и восемь лет претензионной работы. Сейчас на окошке киоска вист объявление «Не работаем. Закрыто», а еще недавно горожане днем покупали здесь шаурму, бртуч, чебуреки, а поздними вечерами, когда начинал действовать запрет на продажу алкоголя, здесь всем желающими отпускали пиво и водку сомнительного происхождения.

«В любом нестационарном торговом объекте: киоске, павильоне, продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, запрещена. В прошлом году полицейские несколько раз изымали у продавцов спиртные напитки, привлекали владельца этого киоска к административной ответственности»,- рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Лариса Колмыкова.

Договор аренды на земельный участок с владельцем киоска был заключен в 2004 году и в одностороннем порядке расторгнут в 2010. Через год после этого арбитражный суд вынес решение: владельцу - освободить территорию в центре города, но только через восемь лет, после уговоров и претензионной работы, к торговому павильону подъехал эвакуатор.

«Киоск после демонтажа будет отравлен на муниципальную арест-площадку. Такую работу мы проводим с 2016 года, за это время освобождено от незаконно установленных киосков 115 земельных участков», - добавила Лариса Комыкова.

В разных районах Хабаровска без правоустанавливающих документов работает еще около двухсот киосков. Их также придется демонтировать. Затраты на эвакуацию павильона составляют в среднем от 25 до 45 тысяч рублей. Эту сумму администрации города придется взыскивать с хозяев незаконных торговых точек.