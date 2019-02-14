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Новые лица в правительстве Хабаровского края
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Юрия Золочевского на должность заместителя председателя правительства края. Ранее он занимал пост советника губернатора.
В 1984 году Юрий Золочевский окончил Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», в 1996 г. - Финансовую академию при правительстве РФ. Специальности по образованию: микроэлектроника, международные экономические отношения.
Работал на руководящих должностях в банковских и финансовых структурах, в том числе: с 2001 по 2003 год - член совета директоров, президент и председатель правления «Дельта Банк». В 2003 - 2004 г. – финансовый директор финансовой группы «Альфа», входит в «Альфа Банк». С 2005 по 2006 г. - член совета директоров компании «Ренессанс-страхование». С 2006 по 2012 г. - вице-президент Банка ВТБ.
Должность зампреда в правительстве края введена в результате организационно-штатных преобразований. Распоряжением губернатора сокращена должность заместителя правительства края – министра инвестиционного развития и предпринимательства края. Вместо нее введены госдолжности – заместителя председателя правительства края и министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.
как сообщает пресс-служба правительства региона, Юрий Золочевский будет курировать министерства инвестиционного развития и предпринимательства, имущественных отношений, информационных технологий и связи, комитеты государственного заказа, регионального госконтроля и лицензирования, а также по ценам и тарифам правительства края. В непосредственном подчинении у нового зампреда также будут находиться управление по работе с обращениями граждан и организаций, главное контрольное управление губернатора и правительства края.
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