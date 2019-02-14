Хорошие результаты ЕГЭ принесут школьникам медали

Выпускники, набравшие в этом году не менее 70 баллов по обязательным предметам ЕГЭ, получат медали «За особые успехи в учении». Как пояснили в министерстве образования и науки, такое решение принято в соответствии с приказом Минпросвещения России.

Теперь помимо наличия итоговых отметок «отлично» по всем предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации будут учитываться результаты экзаменов. При сдаче ЕГЭ необходимо набрать не менее 70 баллов на экзаменах по русскому языку и математике профильного уровня. Если выбран базовый уровень, то для медали будет достаточно только пяти баллов.

Если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), достаточно будет пяти баллов по обязательным учебным предметам. В случае выбора выпускником двух видов экзаменов, ему для получения медали также потребуется сдать ЕГЭ минимум на 70 и 5 баллов по базовому уровню ЕГЭ по математике и ГВЭ.

- Медаль вручается с 2014 года. Но раньше не учитывались баллы. Такие нововведения нужны для того, чтобы исключить любую вероятность необъективного вручения данной награды. Для выпускника, показывавшего в течение года отличные результаты по всем предметам, не составит особого труда преодолеть порог из 70 баллов по ЕГЭ. Тем самым он докажет, что уровень знаний, который отметили его учителя, соответствует действительности, - объяснила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова.

По информации пресс-службы правительства региона, одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускнику вручается медаль «За особые успехи в учении». Если же на первом прохождении итоговой аттестации он показал неудовлетворительный результат, а на пересдаче ему удалось набрать указанное количество баллов, то аттестат о среднем общем образовании с отличием он не получит.

- Наличие медали, как и другие индивидуальные достижения, школьники собирают в портфолио, которое предоставляют при поступлении в вуз. При этом стоит учитывать, при равном количестве баллов, как правило, преимущество отдается медалистам, - отметила Екатерина Кошельникова.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева говорила о том, что значение медали, как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется. По мнению министра, изменения станут большим внутренним стимулом для школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям.