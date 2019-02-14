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Хорошие результаты ЕГЭ принесут школьникам медали
Выпускники, набравшие в этом году не менее 70 баллов по обязательным предметам ЕГЭ, получат медали «За особые успехи в учении». Как пояснили в министерстве образования и науки, такое решение принято в соответствии с приказом Минпросвещения России.
Теперь помимо наличия итоговых отметок «отлично» по всем предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации будут учитываться результаты экзаменов. При сдаче ЕГЭ необходимо набрать не менее 70 баллов на экзаменах по русскому языку и математике профильного уровня. Если выбран базовый уровень, то для медали будет достаточно только пяти баллов.
Если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), достаточно будет пяти баллов по обязательным учебным предметам. В случае выбора выпускником двух видов экзаменов, ему для получения медали также потребуется сдать ЕГЭ минимум на 70 и 5 баллов по базовому уровню ЕГЭ по математике и ГВЭ.
По информации пресс-службы правительства региона, одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускнику вручается медаль «За особые успехи в учении». Если же на первом прохождении итоговой аттестации он показал неудовлетворительный результат, а на пересдаче ему удалось набрать указанное количество баллов, то аттестат о среднем общем образовании с отличием он не получит.
Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева говорила о том, что значение медали, как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется. По мнению министра, изменения станут большим внутренним стимулом для школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям.
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