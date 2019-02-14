Сельскохозяйственный фонд Хабаровского края решили реорганизовать

В Хабаровском крае продолжается реформирование сельскохозяйственной отрасли. В целях повышения эффективности в регионе пересматривают основные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей. По словам заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства Александра Шкурина, приоритеты развития отрасли прописаны в «дорожной карте». В ближайшие несколько лет первостепенное внимание будет уделено восстановлению плодородия почв, селекционной работе в растениеводстве и животноводстве, государственной поддержке приоритетных отраслей. Это молочное и мясное животноводство, растениеводство. Одна из главных задач – повысить самообеспеченность региона собственным мясом и молоком.

- Перед сельскохозяйственной отраслью нашего края стоит много задач. Итоги последнего десятилетия неутешительны: сокращается поголовье крупного рогатого скота, эффективных сельхозпредприятий становится все меньше, многие хозяйства обанкрочены. Это только малая доля всех проблем. Губернатор поставил задачу: провести ревизию отрасли, выявить причины общего упадка, сократить неэффективные расходы и перераспределить поддержку туда, где она нужнее всего, - отметил Александр Шкурин.

По его словам, отдельный блок в «дорожной карте» посвящен развитию малых форм хозяйств, потребительской кооперации. Речь идет об организации централизованного закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции, ее переработки. В 2015 году для развития этого направления создан АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». Однако работа этой организации признана неэффективной. За четыре года финансирование этой структуры составило почти 400 млн. рублей.

- Сумма значительная. Структура поддерживала фермеров, инвесторов, кооператоров. Фонд приобретал имущество, ставил его на свой баланс. При этом главная цель достигнута не была. В крае не создана централизованная сеть закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами и личными подсобными хозяйствами края. Работа фондом велась, но носила точечный характер. Создано всего 4 закупочных пункта в 2018 году в южных районах края, этого недостаточно. В прошлом году при содействии фонда зарегистрировано 8 кооперативов, объемы закупа не столь велики. У жителей и фермеров есть проблемы со сбытом и хранением, при этом их продукции в магазинах совсем немного. Вместе с тем, к работе фонда есть претензии: дублирующие функции с минсельхозом, значительный штат работников, неэффективное расходование средств, - отметил Александр Шкурин.

В целях повышения эффективности работы по обеспечению продовольственной безопасности края, структура будет реорганизована. При этом, как подчеркнул Александр Шкурин, о прекращении работы фонда речи не идет. Сейчас в фонде идут проверки контролирующих структур.