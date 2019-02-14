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Сельскохозяйственный фонд Хабаровского края решили реорганизовать
В Хабаровском крае продолжается реформирование сельскохозяйственной отрасли. В целях повышения эффективности в регионе пересматривают основные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей. По словам заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства Александра Шкурина, приоритеты развития отрасли прописаны в «дорожной карте». В ближайшие несколько лет первостепенное внимание будет уделено восстановлению плодородия почв, селекционной работе в растениеводстве и животноводстве, государственной поддержке приоритетных отраслей. Это молочное и мясное животноводство, растениеводство. Одна из главных задач – повысить самообеспеченность региона собственным мясом и молоком.
По его словам, отдельный блок в «дорожной карте» посвящен развитию малых форм хозяйств, потребительской кооперации. Речь идет об организации централизованного закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции, ее переработки. В 2015 году для развития этого направления создан АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». Однако работа этой организации признана неэффективной. За четыре года финансирование этой структуры составило почти 400 млн. рублей.
В целях повышения эффективности работы по обеспечению продовольственной безопасности края, структура будет реорганизована. При этом, как подчеркнул Александр Шкурин, о прекращении работы фонда речи не идет. Сейчас в фонде идут проверки контролирующих структур.
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