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Новые меры поддержки получат семьи с детьми в Хабаровском крае
Новые меры социальной поддержки для семей с детьми заработают в регионе. Соответствующий документ вступает в силу с 1 мая 2019 года, но установленные меры поддержки будут распространятся на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года, при условии, что на дату рождения ребенка семья проживала на территории края не менее одного года.
Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2019 году размер выплаты составит 28 102 рубля.
Во-вторых, вводится еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий на территории края, на образование детей, либо лечение родителей или детей на всей территории РФ.
Она также напомнила, что в регионе действуют и другие меры, направленные на улучшение демографической ситуации. Так, с 1 января 2018 года за рождение первого ребенка родители до полутора лет получают ежемесячное пособие. В 2018 году его размер составлял 13 386 руб., в 2019 году - 14 051 руб. Размер выплаты зависит от даты обращения за ней. Сегодня в крае этой мерой пользуются более 2,5 тысяч семей. Также действует ежемесячная выплата за третьего и каждого последующего ребенка. Она назначается на три года и сейчас составляет 14 158 рублей.
Кроме того, в Хабаровском крае существует ряд льгот для многодетных семей. В их числе бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет, компенсация за питание в образовательных учреждениях, компенсация за проезд в общественном транспорте, компенсация за услуги ЖКХ, бесплатное предоставление земельного участка, бесплатные путевки в летные лагеря отдыха и другое.
Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография». Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.
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