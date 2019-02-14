Новые меры поддержки получат семьи с детьми в Хабаровском крае

Новые меры социальной поддержки для семей с детьми заработают в регионе. Соответствующий документ вступает в силу с 1 мая 2019 года, но установленные меры поддержки будут распространятся на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года, при условии, что на дату рождения ребенка семья проживала на территории края не менее одного года.

Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2019 году размер выплаты составит 28 102 рубля.

Во-вторых, вводится еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий на территории края, на образование детей, либо лечение родителей или детей на всей территории РФ.

- В настоящее время идет подготовительный этап реализации принятого постановления. Единовременная денежная выплата при рождении первенца является прямой материальной поддержкой семьи. А вводимый в крае региональный материнский капитал на второго ребенка в дополнение к федеральному, нацелен помочь семьям реализовать наиболее затратные потребности семьи, которые трудно осуществить за счет собственных средств, - рассказала министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также напомнила, что в регионе действуют и другие меры, направленные на улучшение демографической ситуации. Так, с 1 января 2018 года за рождение первого ребенка родители до полутора лет получают ежемесячное пособие. В 2018 году его размер составлял 13 386 руб., в 2019 году - 14 051 руб. Размер выплаты зависит от даты обращения за ней. Сегодня в крае этой мерой пользуются более 2,5 тысяч семей. Также действует ежемесячная выплата за третьего и каждого последующего ребенка. Она назначается на три года и сейчас составляет 14 158 рублей.

Кроме того, в Хабаровском крае существует ряд льгот для многодетных семей. В их числе бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет, компенсация за питание в образовательных учреждениях, компенсация за проезд в общественном транспорте, компенсация за услуги ЖКХ, бесплатное предоставление земельного участка, бесплатные путевки в летные лагеря отдыха и другое.

Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография». Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.