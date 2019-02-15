На ремонт скверов и парков в Хабаровском крае выделили 400 млн рублей

С этого года ремонтировать общественные территории и переселять граждан из аварийного жилья в Хабаровском крае будут в рамках нового нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в министерстве ЖКХ края, в регионе уже приступили к его реализации. В этом году на ремонт общественных территорий из федерального бюджета будет выделено 393 млн рублей. Регион добавит к ним еще 12 млн рублей. На эти средства в муниципалитетах планируется отремонтировать 131 общественную территорию, включая набережные, площади, парки, скверы и другие места массового отдыха.

В части программы переселения из аварийного фонда, в ведомстве уточнили, что она также подготовлена. По ней в ближайшие пять лет предстоит расселить 216 домов в 14 населенных пунктах, в том числе: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, поселках Гатка, Уктур, Селихино и многих других муниципалитетах края. В перечень попало жилье, признанное аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Для выполнения этой задачи планируется строительство новых домов, а также приобретение квартир для переселенцев.

- Свои планы мы уже передали в министерство строительство и ЖКХ России. Но, насколько нам известно, не все регионы подали заявки. Как только это произойдет, будет произведено распределение федеральных средств. Тогда станет понятно, какую сумму получит наш регион, - пояснили в ведомстве.

По информации пресс-службы правительства региона, еще в 2017 году в Хабаровском крае расселили все дома, которые получили статус аварийных до 1 января 2012 года. Общая стоимость мероприятий составила более 2,3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей региону предоставил федеральный Фонд содействия реформирования ЖКХ. Совместно с администрациями муниципалитетов за семь лет удалось построить 52 новых малоэтажных дома, еще 83 жилых помещения были куплены для переселенцев.

Накануне вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» обсуждались на рабочей группе Госсовета под председательством Президента страны Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что сейчас перед властями всех уровней стоит задача – увеличить темпы расселения аварийного жилья. Для этого нужно сдавать свыше двух миллионов квадратных метров в год. На такой уровень необходимо выйти к 2023 году.

Коснулся президент и темы формирования комфортной городской среды. Он сообщил, что в планах – обновить за 6 лет более 30 тысяч общественных пространств. Владимир Путин рекомендовал главам регионов обратить внимание не только на центральные районы поселений, но и на окраины. Глава государства призвал как можно шире вовлекать в эту работу население для того, чтобы люди сами определяли будущий облик территорий.

В рамках 204-го майского Указа президента РФ в ближайшие годы развитие России будут определять 12 национальных проектов. Правительству страны поручено ежегодно при формировании федерального бюджета в приоритетном порядке направлять средства на финансирование этих направлений.