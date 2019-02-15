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Комсомольский наезд
Думцы обвинили нефтетранспортников в невыполнении инвестиционных соглашений. Своеобразную инициативу проявили на днях в Хабаровске в комитете Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию. Думцы активно решали вопрос «О мерах по увеличению налоговых поступлений в краевой бюджет от крупных налогоплательщиков Хабаровского края и организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков».
Картина года парламентариев не радовала – в 2018-ом денег в краевую казну от больших компаний пришло меньше, чем в 2017-ом. На, ни много ни мало, 548 миллионов рублей. Похоже, что в другое время за такую недоработку депутатам и не пришлось бы держать ответ перед избирателями, но в год выборов электорат оживляется и вполне может отказать в доверии не оправдавшим надежд избранникам.
И прямо на заседании председатель комитета Евгения Арефьева предложила вариант пополнения бюджета. Она, как зафиксировано на сайте законодательного органа, «спросила, существуют ли какие-либо «штрафные санкции» для организаций, не выполняющих инвестиционные соглашения? Речь идёт о соглашении между Правительством края, ПАО «Транснефть» и «Транснефть - Дальний Восток» о строительстве нефтепропровода-отвода ВСТО до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода».
Похоже, при подготовке к обсуждению председатель не заметила, что по итогам 2018 года нефтетранспортники, несмотря на неввод нефтепровода-отвода, перевыполнили свои финансовые обязательства в рамках упомянутого инвестсоглашения на 24 процента, перечислив в бюджет Хабаровского края порядка 2 млрд. рублей.
А ведь перед заседанием всем его участникам вручили раздатку, где процент перевыполнения значился в тексте черным по белому. И на самом заседании замгенерального дальневосточной дочки «Транснефти» тоже назвал эту цифру. Еще удивлялся, о каких штрафах может идти речь, если соглашение-то перевыполнено.
Не заметила, видимо, председатель и того, что группа компаний «Транснефть» выполнила свои контрактные обязательства по строительству нефтепровода-отвода в мае 2018 года, подготовив объект к подключению. Об этом, как и о том, что ввод отвода в эксплуатацию задерживает «Роснефть», и «Транснефть» потребует у нее возмещения убытков за простой, десятки раз наперебой писали все федеральные СМИ.
Так вот с санкциями-то, тоже, наверное, стоит обратиться к «Роснефти». Ей принадлежит завод, где, кстати, Евгения Вадимовна работала заместителем генерального директора по экономике и финансам до того, как пойти в политику. К слову, по данным одного из хабаровских сайтов (2016 год), Арефьева - председатель попечительского совета Благотворительного фонда Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.
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