Местную свинину вернут на прилавки в Хабаровском крае

В Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах сняли запрет на убой и реализацию мясной продукции. Ограничения были введены ранее в связи со вспышкой ящура в Хабаровском районе.

- Мы провели анализ эпизоотической ситуации и пришли к мнению, что больных ящуром сельскохозяйственных животных в этих районах нет. Кроме того, завершилась первая волна вакцинации от штамма вируса, который был выявлен на предприятии «Скифагро-ДВ» в Хабаровском районе. Решение частично снять запрет также связано с тем, что очаг заболеваемости на свинокомплексе полностью ликвидирован. Сегодня там проводится дезинфекция помещений, в которых содержались больные животные, - отмечает начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

Первые партии мясной продукции из этих районов должны поступить в продажу в пятницу. Специалисты ветеринарной службы по-прежнему тщательно проверяют места реализации и забоя скота. По информации пресс-службы правительства региона, ограничения пока не сняты в Хабаровске и Хабаровском районе.

Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли. Пока новых очагов заболеваемости не зарегистрировано. Специалисты готовятся провести вторую волну вакцинации.