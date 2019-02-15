Новости
Местную свинину вернут на прилавки в Хабаровском крае
В Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах сняли запрет на убой и реализацию мясной продукции. Ограничения были введены ранее в связи со вспышкой ящура в Хабаровском районе.
Первые партии мясной продукции из этих районов должны поступить в продажу в пятницу. Специалисты ветеринарной службы по-прежнему тщательно проверяют места реализации и забоя скота. По информации пресс-службы правительства региона, ограничения пока не сняты в Хабаровске и Хабаровском районе.
Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли. Пока новых очагов заболеваемости не зарегистрировано. Специалисты готовятся провести вторую волну вакцинации.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 983
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 188
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 057
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 602
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136