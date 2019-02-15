Новости
Полмиллиона за рассказ о регионе могут получить жители Хабаровского края
Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в Общероссийской литературной премии им. Арсеньева. Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях - «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Премия учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Основная задача премии - дать возможность современным авторам рассказать о регионе жителям России и мира, повысить интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития XXI века.
На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора не имеет значения, главное условие - писать на русском языке. Конкурс проводится по трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Главный приз в каждой - 500 тыс. рублей.
Заявки на участие принимаются до 30 июня. Лауреатов выберет к концу 2019 года авторитетное жюри, в состав которого войдут профессиональные литераторы, деятели культуры, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.
Объявление и торжественное награждение победителей состоится в середине декабря на следующих Днях Дальнего Востока в Москве. Заявки принимаются на официальном сайте премии: премияарсеньева.рф.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 983
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 188
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 057
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 602
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136