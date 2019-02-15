Капремонт ждет более 600 домов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утвердили краткосрочный план капитального ремонта жилых домов. В 2019 году в регионе планируется привести в порядок 651 многоэтажку. На это будет израсходовано около 1,4 млрд рублей. Всего в краевой программе капитального ремонта сейчас числится свыше 7,7 тысяч домов. Это тот жилфонд, который по оценке властей нуждается в обновлении. Средства на проведение работ перечисляют сами собственники. Граждане ежемесячно оплачивают услугу по квитанции.

- Дома мы ремонтируем на деньги, которые в виде взносов перечисляют жители в краевой Фонд капремонта. За пять лет на счет организации поступило свыше 4 млрд рублей. Уровень собираемости составляет 96,2 %, что выше среднероссийского показателя, - отметила руководитель Фонда Алена Сидорова

Она также уточнила, что самыми дорогими в перечне работ по-прежнему остаются услуги по замене лифтов. Если в позапрошлом году на это потратили 427 млн рублей, то в 2018 году - в два раза больше. Обновленные лифты появились в 140 домах.

По информации пресс-службы правительства региона, всего с 2014 года благодаря краевой программе в регионе удалось произвести работы в 2307 домах.