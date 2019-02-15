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Энергетики оперативно вернули тепло в дома хабаровчан
Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Хабаровске без тепла остались 116 домов и 11 социальных объектов. Порыв случился ночью 13 февраля в северной части города, в районе улицы Тихоокеанской. Ранним утром бригады энергетиков приступили к устранению течи в магистральных сетях. На место ЧП, для того чтобы оценить ситуацию и проконтролировать ход восстановительных работ, прибыл мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Для подготовки города к зиме в прошлом сезоне было восстановлено более 20 километров теплотрасс. Несмотря на это, порывы случаются. Для их устранения в ресурсоснабжающих компаниях созданы аварийные бригады.
К 19:00 часам, как заявляли энергетики, аварийный участок теплотрассы должен был выйти на режимные параметры работы. Однако работы завершили раньше намеченого времени. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты полностью восстановлена уже в 16.45 (хбр).
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