Спасатели будут следить за паводковой ситуацией на месте оползня

Мониторинг паводковой обстановки в районе места схода оползня на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края провели сотрудники нескольких ведомств. Межведомственная группа осмотрела с воздуха проблемный участок реки.

Кроме этого представители Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Амурского бассейнового водного управления сделали замеры скорости течения воды, расстояния между двумя берегами сделанного прорана в теле сошедшего грунта для того, чтобы провести дальнейшие расчеты и спрогнозировать поведение реки, смоделировать развитие весеннего паводка на данном участке.

Сейчас взрывные работы завершены. В месте завала обеспечен пропуск воды, благодаря чему работа Бурейской ГЭС вышла на штатный режим.

«По многолетним наблюдениям, вскрытие рек в регионе происходит в апреле – мае. Поэтому для организации постоянного мониторинга паводковой обстановки и при необходимости проведения неотложных мероприятий по безаварийному пропуску ледохода, разрушению заторов, оказанию помощи населению принято решение заблаговременно сформировать и направить в Верхнебуреинский район две группы спасателей - в поселок Чекунду и на место оползня. Планируется, что они начнут работать с середины апреля, однако сроки могут быть скорректированы исходя из уточнения прогнозных показателей», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

Сразу после обнаружения оползня на реке Бурея, начиная с декабря прошлого года, организовано тесное взаимодействие специалистов МЧС России, правительства Хабаровского края, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Амурского бассейнового водного управления, Дальневосточного УГМС, органов местного самоуправления, Русгидро и других ведомств по обмену информацией, разработке совместных действий и их координации для ликвидации последствий схода грунта и минимизации возможного ущерба. В зоне возможного подтопления могут оказаться три населенных пункта – Чекунда, Эльга и Усть-Ургал.