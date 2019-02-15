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Спасатели будут следить за паводковой ситуацией на месте оползня
Мониторинг паводковой обстановки в районе места схода оползня на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края провели сотрудники нескольких ведомств. Межведомственная группа осмотрела с воздуха проблемный участок реки.
Кроме этого представители Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Амурского бассейнового водного управления сделали замеры скорости течения воды, расстояния между двумя берегами сделанного прорана в теле сошедшего грунта для того, чтобы провести дальнейшие расчеты и спрогнозировать поведение реки, смоделировать развитие весеннего паводка на данном участке.
Сейчас взрывные работы завершены. В месте завала обеспечен пропуск воды, благодаря чему работа Бурейской ГЭС вышла на штатный режим.
Сразу после обнаружения оползня на реке Бурея, начиная с декабря прошлого года, организовано тесное взаимодействие специалистов МЧС России, правительства Хабаровского края, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Амурского бассейнового водного управления, Дальневосточного УГМС, органов местного самоуправления, Русгидро и других ведомств по обмену информацией, разработке совместных действий и их координации для ликвидации последствий схода грунта и минимизации возможного ущерба. В зоне возможного подтопления могут оказаться три населенных пункта – Чекунда, Эльга и Усть-Ургал.
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