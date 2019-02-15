Полмиллиарда получит Хабаровский край на развитие туризма в 2019 году

Более 1,5 млрд рублей выделят Хабаровскому краю на строительство инженерной инфраструктуры к туристским объектам в 2019-2021 годах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2019 году на развитие отрасли регион получит 530 млн рублей. Из них 200 млн предусмотрены для туристского кластера «Комсомольский» и 330 млн - для кластера «Амур-Хабаровск».

На деньги, выделенные кластеру «Амур-Хабаровск», будет продолжена реконструкция набережной краевого центра на участке от плавательного бассейна до яхт-клуба.

- На данный момент идет подготовка документов к аукциону на определение подрядчика. Уже в июне начнутся строительные работы. Будет построен причал для теплоходов, в том числе круизных судов. В лагуне яхт-клуба начнётся строительство марины для маломерных и яхтенных судов. Кроме того, запланирована замена инженерных сетей, а также берегоукрепление и благоустройство территории. Работы продлятся в течение трех лет. За это время на реконструкцию набережной будет выделено 900 млн рублей, - сообщил начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов в сфере туризма управления по туризму министерства культуры края Михаил Сафронов.

Еще 200 млн рублей в этом году из федеральной казны будет направлено на строительство обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Комсомольский». На эти деньги планируется построить дорогу и провести инженерные сети в Комсомольске-на-Амуре от улицы Дзержинского к городской набережной. Уже в этом году появится подъезд к гостинично-этнографическому комплексу «Село Пермское», свадебной зоне и колесу обозрения. Кроме того, часть федеральных средств будет выделена на установку освещения парковки и трасс горнолыжного комплекса «Холдоми».

- На объекты туристского кластера «Комсомольский» в течение трех лет будет выделено 600 млн рублей. Всего же на развитие отрасли за три года в регион будет направлено более 1,5 млрд рублей. При этом субсидия выделяется на условиях софинансирования: 84 % - деньги федерального бюджета и еще 16 % на реализацию проектов должен будет выделить бюджет Хабаровского края, - отметил Михаил Сафронов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее за счет привлеченных инвестиций в Хабаровске был модернизирован яхт-клуб, установлено колесо обозрения и завершена реконструкция плавательного бассейна. В селе Сикачи-Алян создано семейное нанайское подворье «Стойбище сородичей», где проводятся тематические мастер-классы для туристов и организуют экскурсии к петроглифам. В Тугуро-Чумиканском районе в бухте Онгачан построен комфортабельный «Центр приема туристов «Охотоморье» вместимостью 60 человек.

Большое внимание развитию отрасли уделяет и президент РФ. Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что туризм должен стать эффективной отраслью экономики страны.