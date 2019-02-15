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Полмиллиарда получит Хабаровский край на развитие туризма в 2019 году
Более 1,5 млрд рублей выделят Хабаровскому краю на строительство инженерной инфраструктуры к туристским объектам в 2019-2021 годах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2019 году на развитие отрасли регион получит 530 млн рублей. Из них 200 млн предусмотрены для туристского кластера «Комсомольский» и 330 млн - для кластера «Амур-Хабаровск».
На деньги, выделенные кластеру «Амур-Хабаровск», будет продолжена реконструкция набережной краевого центра на участке от плавательного бассейна до яхт-клуба.
Еще 200 млн рублей в этом году из федеральной казны будет направлено на строительство обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Комсомольский». На эти деньги планируется построить дорогу и провести инженерные сети в Комсомольске-на-Амуре от улицы Дзержинского к городской набережной. Уже в этом году появится подъезд к гостинично-этнографическому комплексу «Село Пермское», свадебной зоне и колесу обозрения. Кроме того, часть федеральных средств будет выделена на установку освещения парковки и трасс горнолыжного комплекса «Холдоми».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее за счет привлеченных инвестиций в Хабаровске был модернизирован яхт-клуб, установлено колесо обозрения и завершена реконструкция плавательного бассейна. В селе Сикачи-Алян создано семейное нанайское подворье «Стойбище сородичей», где проводятся тематические мастер-классы для туристов и организуют экскурсии к петроглифам. В Тугуро-Чумиканском районе в бухте Онгачан построен комфортабельный «Центр приема туристов «Охотоморье» вместимостью 60 человек.
Большое внимание развитию отрасли уделяет и президент РФ. Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что туризм должен стать эффективной отраслью экономики страны.
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