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В Хабаровском крае почтили память воинов-интернационалистов
Состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода войск из Афганистана. В краевой столице в них приняли участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталия Пудовкина, председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, первый заместитель командующего войсками ВВО – начальник штаба Александр Чайко, первый заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ Борис Гонцов и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Мероприятия начались с краевого торжественного собрания и концерта памяти, который состоялся в краевой филармонии. Во время собрания были вручены благодарственные письма губернатора членам краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Хабаровского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активную патриотическую работу среди детей и молодежи.
В честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам были вручены памятные медали. После этого состоялось шествие от Комсомольской площади до площади Славы, где к мемориалу памяти были возложены цветы. Собравшиеся также посетили места захоронений.
Почтили память воинов-афганцев и районах края, где состоялись торжественные приемы, церемонии возложения цветов к мемориалам. В образовательных организациях сегодня прошли уроки мужества, в музеях - тематические экскурсии, выставки и беседы с участниками боевых действий.
В Хабаровском крае проживает 1480 воинов-афганцев. В этом году родственникам погибших в Афганистане из краевой казны была направлена материальная помощь. 78 жителей края, среди которых вдовы воинов-афганцев, не вступившие в повторный брак, а также родители погибших солдат и инвалиды боевых действий получили по 2000 рублей. На эти цели из региональной казны выделено 156 тыс. рублей. Помимо этой меры поддержки семьям военнослужащих, погибших или без вести пропавших в ходе боевых действий в Афганистане, ежемесячно выплачивается пособие в размере 1700 рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для ветеранов боевых действий в крае также действует ряд федеральных и региональных льгот. В том числе компенсация 50 % за услуги ЖКХ, взносов на капитальный ремонт. Предусмотрено возмещение 100 % стоимости за проезд в междугородних автобусах и поездах дальнего следования. Льготное протезирование и обеспечение санаторно-курортным лечением. На федеральном уровне ветеранам боевых действий, в том числе, ставшими инвалидами, предусмотрены ежемесячные выплаты.
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