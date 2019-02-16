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В Хабаровском крае выросли цены на хлеб
Рост цен на некоторые сорта хлеба проверят в правительстве Хабаровского края. По последним данным, в южных и центральных районах региона с 1 февраля цены на социально-значимые сорта хлеба выросли в среднем на 1 - 4 рубля. В Аяно-Майском районе, который находится на севере края – на 3 - 5 рублей. Среди причин крупные производители называют удорожание муки на 11%, упаковки на 3%, транспортных расходов на 5%, а также рост НДС с 18 до 20%. На ценовую ситуацию на рынке хлебобулочных изделий также повлиял рост тарифов ЖКХ, в частности электроэнергии.
В ближайшее время в правительстве края запланировано совещание с представителями производителей и торговых сетей по вопросу сдерживания роста цен.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ноябре прошлого года участники рынка заключили меморандум, в рамках которого взяли на себя обязательства сдерживать цены до 1 февраля 2019 г.
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