Первые классы укомплектовали шесть школ Хабаровска

Свободных мест нет в гимназии №5, лицее «Ступени», а также в школах №№: 24, 33, 63 и 68. Всего с начала приема документов на зачисление детей в первые классы родители подали 5 тысяч заявлений. «Запись по месту жительства в школы стартовала 27 января. Документы принимаются во всех школах города, как в электронном, так и в письменном виде, каждую субботу с 10 до 15 часов.

В учебное заведение по месту жительства хабаровчане могут подать заявление до конца июня. Для родителей, которые хотят записать детей в школу не по месту регистрации, заявления начнут принимать с 1 июля, но при наличии свободных мест», - рассказала начальник городского управления образования Ольга Лалетина. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут около 7,5 тысяч первоклассников.