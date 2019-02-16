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Старые остановки заменят в Хабаровске
Удобные, простые в исполнении и недорогие - основные требования, которые предъявлены к разработчикам дизайнерских проектов.
В этом году в городе будет установлено пять высокотехнологичных остановочных павильонов. Однако их может появиться и больше: сейчас администрация города ведет переговоры с инвесторами, готовыми поучаствовать в проекте. Также специалистам предстоит рассчитать стоимость таких остановок. В нее будут включены не только расходы на строительство и технологическое оснащение, но и на обслуживание этого объекта. Реестр всех городских остановок будет составлен в ближайшее время, и только после этого специалисты точно назовут сроки реализации проекта и объем его финансирования.
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