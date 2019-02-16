Старые остановки заменят в Хабаровске

Удобные, простые в исполнении и недорогие - основные требования, которые предъявлены к разработчикам дизайнерских проектов.

«Предполагается, что остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе «Безопасный город». Пассажиры смогут воспользоваться системой навигации - увидеть, какие объекты расположены в пешеходной доступности, получить информацию о времени прибытия автобуса, каким маршрутом необходимо воспользоваться, чтобы попасть в ту или иную точку города. Кроме этого, чтобы сделать ожидание общественного транспорта зимой более комфортным, на остановках будут установлены инфракрасные уличные обогреватели», - рассказал главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

В этом году в городе будет установлено пять высокотехнологичных остановочных павильонов. Однако их может появиться и больше: сейчас администрация города ведет переговоры с инвесторами, готовыми поучаствовать в проекте. Также специалистам предстоит рассчитать стоимость таких остановок. В нее будут включены не только расходы на строительство и технологическое оснащение, но и на обслуживание этого объекта. Реестр всех городских остановок будет составлен в ближайшее время, и только после этого специалисты точно назовут сроки реализации проекта и объем его финансирования.