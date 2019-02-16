Бойкоты хабаровских водителей



По Хабаровску прокатилась волна бойкотов, объявленных шоферами автобусов. Но действительно ли это были забастовки в полном смысле этого слова?

В дальневосточной нестолице за последнюю неделю случились две забастовки водителей автобусов. 6 февраля почти в полном составе не вышли в рейс шоферы автобусов маршрута №14. 8 февраля оказался парализован маршрут № 21 – водители отказались садиться за руль, требуя снижения норм выручки.

Теперь разберемся по порядку.

6 февраля жители поселка имени Горького сильно опоздали на работу. Дело в том, что на линии работало всего несколько автобусов (из более чем двадцати). Появилась информация, что перевозчик таким образом хотел выразить свой протест против действий УФАС, сотрудники которого обратились в суд с заявлением об отзыве свидетельства на осуществление перевозки пассажиров.

Однако вскоре перевозчик Елена Шадуя заявила, что имела место смена гаража для части подвижного состава. Автобусы перевезли на новую территорию, где возникла поломка ворот. Они банально не открылись из-за сильного мороза. «Калитку» в результате удалось починить, и все автобусы вышли на маршруты.

Через два дня на конечной точке маршрута №21 бастовали водители другой компании – ООО «Вираж». Протестующие были намерены добиться от руководства снижения норм выручки. По их словам, экипажи должны после каждого рейса сдавать в кассу фирмы 8200 рублей. Все, что останется сверх нормы, идет на зарплату шоферу и кондуктору. Однако из-за слишком большой сдаваемой суммы членам экипажа почти ничего не остается.

Бойкот продлился около четырех часов, после чего автобусы вышли на маршрут. Это случилось после того, как к протестующим приехал на переговоры директор компании «Вираж». Судя по всему, дипломатические методы возымели действие. Юрий Васильев, учредитель ООО «Вираж», убежден, что называть данное собрание забастовкой неправильно.

«Перед этим один из водителей был уволен с предприятия за пьянку, - рассказал Васильев. – Он пришел на конечную остановку утром, сагитировал двух своих собутыльников (не знаю, уволены они за пьянку или нет, там директор занимается этими вопросами). Эти три человека позвонили на телевидение и стояли ждали приезда журналистов. Проблема разрешилась после приезда директора. Маршрут работал, ни одной жалобы от пассажиров не поступило. Был сорван один или два односторонних рейса, которые наши клиенты даже не заметили».

По словам Васильева, скандал могли раздуть конкуренты. Что же касается темы, которую мы поднимали в прошлой публикации (о резком повышении цен на проезд), то здесь владелец группы компаний «Пять звезд» также высказал свою позицию. Она такова: о поднятии цен было заявлено еще в апреле 2018 года. Перевозчик же старался до конца сдерживать цены, и это удавалось сделать на протяжении десяти месяцев.

Хочется отметить пассивность хабаровчан. Скачок цен на проезд в автобусе не вызвал среди населения никаких возмущений (кроме гневных комментариев в соцсетях, разумеется).





Андрей Канев



