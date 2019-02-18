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19% хабаровчан не хотят жениться
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» выясняли: готовы ли хабаровчане официально оформлять отношения. 190 человек из тысячи, практически пятая часть опрошенных, дали отрицательный ответ. Они уверены, что официальная регистрация брака – лишь формальность. Воспитывать детей и оставаться друг с другом на долгие годы помогает любовь, а не штамп в паспорте.
15% респондентов оказались людьми практичными: они сразу подумали о юридических тонкостях. И то верно: а как делить нажитое непосильным трудом в случае чего?
Радует, что традиционные ценности все же в приоритете. 570 человек уверены – официально зарегистрированный брак ознаменует начало настоящей семейной жизни и постоянство. «Долго жить с мужчиной незамужней парой как-то непорядочно», приводит Анна Комок, специалист сети, мнение одной из участниц опроса.
Подтверждение тому, что хабаровчане все же больше хотят идти в загс, чем съедать паспорта, сотрудник нашей редакции обнаружила, выглянув однажды утром в окно (см. фото). Надеемся, что та, кому послание было адресовано, ответила согласием и одной семьей в крае станет больше.
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