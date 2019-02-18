Во сколько оценят Восток?



Какие средства необходимы для укрепления экономики Дальневосточного федерального округа, единого мнения нет: мнения российских властей и иностранных инвесторов сильно расходятся. Национальным приоритетом XXI века объявлено в России развитие Дальневосточного федерального округа. Здесь должны создаваться новые точки экономического роста, высокотехнологичные производства и условия для укоренения населения. Такую позицию неоднократно озвучивал президент Владимир Путин. В то же время основное бремя расходов федеральные власти рассчитывают перепоручить бизнесу. Сегодня на каждый направленный в развитие ДФО бюджетный рубль приходится примерно 10 рублей частных вложений. Подобный подход, считают эксперты, приведет к постепенному вытеснению местного населения приезжими вахтовиками. В руководстве страны, однако, с опасениями ученых не соглашаются.





В какой валюте предпочитаете?

Инвестиции в рублях, долларах и процентах – впечатляющие показатели для впечатлительных граждан в избытке наводнили страницы бумажных и электронных изданий. С трудом их можно отыскать лишь на официальных ресурсах органов власти. А если удастся выйти на след – будьте внимательны: зачастую чиновники ограничиваются выписками из финотчетов. В них могут отсутствовать пояснения либо, наоборот, сообщается нечто невнятное. Например, «Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета» по состоянию на 01.10.2018: кассовое исполнение за 9 месяцев – 14597344,6. Единицы измерения находишь не сразу – набраны мелким шрифтом: тыс. руб. Зато обращает внимание другое: процент исполнения: 36,7.

Нормально, если бы речь шла о температуре больного. Но в данном случае – документ с сайта Минвостокразвития России. Для тех, кто еще не осилил магии цифр: из предусмотренных в 2018 году бюджетных 39,8 млрд рублей чиновники, отвечающие за развитие ДФО, по прошествии девяти месяцев минувшего года смогли пустить в дело только 14,6 млрд. Какова судьба остальных? Наверняка и они принесут пользу. Тем более что сам президент отчитал министра финансов А. Силуанова: «Деньги, может, и есть в бюджете, только суда не заложены, и ничего не делается. Потом выяснится, что деньги не использованы и назад поступят в бюджет - вот и все». Нагоняй, как сообщает «Коммерсантъ», был сделан на одном из правительственных совещаний по Дальнему Востоку, когда выяснилось, что местные верфи простаивают без заказов. В то же время имеется федеральная программа поддержки судостроительной отрасли. По словам Силуанова, деньги на строительство двух судов для дальневосточников есть.

Возвращаясь к рублям. За последние пять лет в Дальний Восток было вложено 326 млрд рублей, приводит слова вице-премьера, полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева ИА DEITA.RU. Это частные инвестиции, уточняет «Российская газета». А вот что сообщается в публикации на сайте Минвостокразвития, датированной 7 марта 2018 года: «За последние 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций, за которыми стоит 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест».



- 87%, по-моему, инвестиций на Дальний Восток - это инвестиции граждан Российской Федерации, - рассказал во время пресс-конференции в ТАСС на минувшей неделе Юрий Трутнев. - Мы говорим о том, что в регионы Дальнего Востока вкладываются китайские инвесторы, инвесторы из Японии, Кореи, Индии - из более чем 30 стран. Считаем это обоснованным и правильным.

Сумма накопленных иностранных вложений в экономику ДФО, по данным полпреда, 32 млн долларов. Это 32% всех прямых иностранных инвестиций в Россию. В пересчете на рубли что-то около 2 млрд – курс валют больно уж нестабилен. Чтобы картина была еще выразительней – мнение чрезвычайного и полномочного посла КНР в России Ли Хуэя. Оно опубликовано на сайте «АиФ».

«Китай – основной источник инвестиционных вливаний в макрорегион. Именно на эту страну приходится 85% всех иностранных вложений. Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает 30 миллиардов долларов», - рассказывает электронный ресурс. 30 млрд долларов - это 2 триллиона рублей. Хоровод цифр, и только!





Цена восточного благополучия

В ноябре Минвостокразвития через свой официальный интернет-ресурс анонсировало выделение федеральным бюджетом 123 млрд рублей в рамках госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сумму распределят на период с 2019 по 2021 гг. Помимо того, на «дальневосточные разделы» 29 других госпрограмм, как сообщалось ранее, в течение трех лет направят еще 602 млрд руб. – средства уже заложены. От госкомпаний в сроки до 2025 года ожидают инвестиции на сумму 2,76 трлн рублей. Средства должны быть направлены в объекты энергетики, железной дороги, жилищное строительство. Все вместе это должно способствовать решению одной из важнейших задач – к 2024 году улучшить уровень жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского.

Эксперты оценили социально-экономическое благополучие макрорегиона в 2 трлн рублей. Именно столько, по их подсчетам, требуется, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию и выполнить майский указ президента России на Дальнем Востоке. Доклад был представлен на Госсовете в сентябре. Некоторые детали приоткрыла газета «Коммерсантъ». В частности, чтобы остановить отток дальневосточников в западные регионы России и за пределы страны, как сообщается, потребуется серьезное обновление жилищного фонда. Ориентировочная сумма вложений – 650 млрд. В 700 млрд обойдутся мероприятия, нацеленные на повышение рождаемости, снижение смертности, в том числе из-за некачественных дорог, и исправление других демографических показателей. ДФО по ним значительно отстает от других российских субъектов. Приблизительно 1,5 трлн необходимо изыскать на модернизацию магистральной инфраструктуры - автомобильных и железных дорог. Одна из самых скромных расходных статей - развитие телекоммуникационных сетей. Чтобы ликвидировать цифровое неравенство и обеспечить дальневосточников качественной связью, по мнению экспертов, понадобится 56 млрд руб. Если таких денег найти не получится, то к 2025 году прогнозируется сокращение населения Дальнего Востока более чем на 100 тыс. человек.

В то же время, обратил внимание Юрий Трутнев, Дальний Восток несколько лет подряд демонстрирует высокие темпы роста промышленного производства. По итогам 2018 года показатель составил 104,4% - в полтора раза выше среднероссийского. Но это не должно вводить в заблуждение: работы еще непочатый край.



- Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Ответ: не совсем, 4,4% - это неплохой темп роста, даже для мировой экономики. Но президент на прошлом Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу 6%, - рассказал журналистам полпред в ходе пресс-конференции на минувшей неделе. - У меня есть сигналы, когда губернаторы не могут удосужиться встретиться с инвестором или не поддерживают их. Политика поддержки инвестиций - не мое изобретение, это позиция президента Российской Федерации. И у нас достаточно сил и возможностей, чтобы добиться, чтобы каждое должностное лицо на территории Дальнего Востока эту политику поддерживало и разделяло. В противном случае мы будем с людьми прощаться.





Зачем нам Дальний Восток?

В предыдущем номере нашей газеты приводилось мнение дальневосточных ученых-экономистов: положительные сдвиги на Дальнем Востоке не наступят, пока государство не увеличит бюджетные ассигнования. Полагаться только на частных инвесторов – значит ограничиться производствами, которые дают максимальную прибыль в самые короткие сроки. Наибольшую рентабельность - до 56% - приносит добыча и продажа полезных ископаемых. Отсюда интерес бизнеса к тем направлениям, которые окупаются быстрее всего.

- Дальневосточная экономика работает в условиях, близких к экстремальным: на 90% территории ДФО среднегодовая температура -2°, - объясняет доктор экономических наук, профессор Вадим Заусаев, - финансовые возможности России не позволяют комплексно и сбалансированно развивать весь Дальний Восток одновременно. Нужно сосредоточить внимание на формировании территориальных центров экономического роста.

Такие центры следует ранжировать по уровню значимости. Центры федерального значения будут иметь геостратегическое значение, концентрировать в себе учреждения государственного управления, образования, медицины, финансовой сферы и т.д. Наиболее оптимальные места их размещения - южные районы ДФО. Региональные центры будут включать крупные промышленные и транспортные узлы. Локальные местные центры будут больше похожи на рабочие поселки с возможностью получения базовых социальных услуг. В национальных районах с большим процентом населения из числа коренных наров Севера потребуются иные походы, чтобы соблюсти баланс интересов. Одним из способов поддержания национальных хозяйств предлагается создавать местные перерабатывающие производства.

Чтобы экономика региона развивалась стабильно, уверен Заусаев, требуется развитие перерабатывающих отраслей. Так, следует формировать внутренний рынок для лесного хозяйства: создавать домостроительные и мебельные комбинаты, работающие на местном сырье. В рыбной промышленности – наращивать долю добычи и переработки нетрадиционных водных биоресурсов. Хорошие перспективы роста – у предприятий энергетики, угледобычи (при условии обогащения сырья), компаний в сфере строительства и производства стройматериалов. Транспорт и портовые комплексы – из разряда самодостаточных. Социальную функцию выполняют предприятия АПК, поддерживаемые государством. С одной стороны, они обеспечат население сельхозпродукцией, с другой – помогут решать проблему занятости на селе. Геостратегическим интересам государства отвечает развитие судостроительных и судоремонтных заводов. На них завязаны металлургические, приборостроительные, электротехнические производства. При этом решается проблема обновления морского транспорта, в частности для освоения шельфа.

Среди дополнительных и пока неосвоенных направлений инвестирования рассматриваются рекреационные ресурсы и ветроэнергетика. Кстати, одним из плановых показателей развития региона до 2025 года в докладе для Госсовета от 2017 года значится создание туристического потока на острове Большом Уссурийском – не менее миллиона человек в год (документ имеется в распоряжении редакции). И главное, считает экономист, пора сделать шаг навстречу не только крупным инвесторам, но и местным предпринимателям, финансовые возможности которых весьма ограничены. Одной из самых действенных мер поддержки станет освобождение дальневосточного бизнеса в реальном секторе экономики от всех федеральных налогов. В силу объективных причин продукция компании ДФО, как правило, стоит дороже аналогичной, произведенной в западных регионах России. Устранение дополнительного финансового гнета могло бы сократить, если не устранить эту разницу.



- Важно определиться, для чего России Дальний Восток. Надо иметь представление, в каком направлении двигаться. Не можем мы двигаться методом проб и ошибок, это самый примитивный путь. Терять время нельзя! У нас за речкой - Китай, который развивается семимильными шагами. Потеряем 10-15 лет, и российского Дальнего Востока не будет. Будет иностранный капитал и иностранная рабочая сила. Поэтому обязательно должно быть видение будущего региона, нужна стратегия развития Дальнего Востока, - подытожил Вадим Заусаев.



Алексей Стахов





Справка

Поручение разработать национальную программу развития Дальнего Востока было сформулировано президентом России в минувшем году. Документ, как ожидается, должен появиться не позднее осени. В мае 2018 года Владимир Путин также подписал очередной майский указ, в котором оговариваются 12 национальных проектов, нацеленных на повышение уровня жизни россиян. Таким образом, дальневосточную нацпрограмму некоторые аналитики окрестили 13-м национальным проектом правительства России.