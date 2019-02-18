Есть ли кадры для предприятий малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае?



Специалисту некуда устроиться, а руководителю - некого взять на работу. Это почти как про женщин, которые, закопавшись в шкафу, полном одежды, говорят, что совершенно нечего надеть. Вместе с нашим экспертом - бизнес-консультантом Андреем Заусаевым - пытаемся разобраться в проблеме обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса квалифицированными кадрами.

- Андрей Вадимович, что ни день, мы слышим о проблеме оттока населения с Дальнего Востока и, как следствие, снижении числа специалистов высокого класса в разных сферах. Это действительно проблема для работодателей?

- Отток населения, подтверждаемый официальной статистикой, сопровождается оттоком самых квалифицированных специалистов, это логично. Уезжают в первую очередь наиболее сильные и грамотные, те, кто не боится конкуренции на западе, кто уверен, что сможет себя там найти. Соответственно, процент высококлассного (в смысле уровня подготовки) персонала падает.

- То есть предпринимателям приходится работать с теми, кто остался?

- Это специфика дальневосточного бизнеса.

- Чем еще мы отличаемся от остальной страны?

- Дальний Восток, давайте смотреть объективно, всегда был на отшибе от технологий. Это своего рода плюс, потому что не надо изобретать велосипед. Можно поехать в западные регионы России, подсмотреть лучшие практики и перенять то, что докатится до нас только через 2-3 года. Если, скажем, москвичам, для этого надо ехать в Европу или на Североамериканский континент, то нам для того, чтобы получить эти знания, достаточно переместиться в рамках страны. Еще раз подчеркну: технологии докатываются до нас с опозданием. Также достаточно важный момент - на Дальнем Востоке есть своя специфика ведения бизнеса. Она связана с азиатским присутствием здесь, с тем, что логистика строится по-другому в силу больших расстояний.

- Есть ли специфика, которая лишает местные кадры конкурентного преимущества перед жителями центрально части России?

- Одна из основных загвоздок в том, что информация быстрее устаревает (в силу того, что доходит сюда позже). Вузы дают достаточно низкий уровень подготовки. Но не это самое главное. Дипломированного выпускника и раньше приходилось адаптировать к профессиональным реалиям. Это нормально. Но сегодня жизненный цикл продукта или технологии настолько сократился, что за ним сложно успевать. Там, где раньше было десять лет, все устаревает за пять, где пять-семь лет было - теперь три года. Мы учим специалиста на первом курсе, четко понимая, что через пять лет это перестанет быть актуальным. Даже если вуз высококлассный и учит современным технологиям. А если он работает по методичкам 10–15-летней давности... Что там говорить, у нас «1-С» не везде преподают нормально, хотя это - азы. Вуз дает навык учиться, формирует ментальность. Но мы сегодня с Вами говорим про практические знания, а это другое.

- И что, действительно с такими выпускниками трудно работать?

- Посмотрим на рядовой персонал. Не берем в расчет крупные федеральные компании, а 80-90% местного бизнеса. Что мы видим? Квалификация персонала низкая. И что говорят бизнесмены? Они говорят, что работать здесь не с кем, что нет качественного персонала на рынке труда.

- Все так плохо?

- Проблема с персоналом - это общая картина. Хотя Интернет сегодня позволяет тем, кто хочет учиться, делать это самостоятельно. У нас не так много компаний, где можно чему-то научиться и затем тиражировать этот опыт. С другой стороны, налицо низкий уровень базы. Еще проблема - те, кто поднимается на голову выше других, обычно уезжают. Местный бизнес не всегда готов стремиться к новому, современному. Это то, с чего мы начали разговор.

- Кроме не слишком качественного образования, что еще сказывается на невысоком уровне подготовки работников?

- Здесь конкуренция низкая в большинстве отраслей бизнеса. Все в сравнении, разумеется, если взять Москву, Питер, Новосибирск даже – там в разных сферах конкуренция очень высокая. Поэтому там вкладываются в повышение уровня персонала, а у нас это редкость.

- Так все-таки в ком проблема: в тех, кто есть на рынке труда, или в работодателях?

- Девять из десяти предпринимателей не могут подобрать работников. У меня пример есть - на днях буквально приходит человек и говорит, что не может найти разнорабочего (!). Зарплату первую получает - тут же в загул. Заходим в крупный бизнес - серьезные трудности есть с фронт-персоналом. Это продавцы в магазинах, менеджеры отделов продаж и т.д. Когда начинаешь разбираться в проблеме, всплывает интересный момент. Практически в половине предприятий малого и среднего бизнеса функция HR (“human resource”, буквально - работа с персоналом) фактически не реализована. Т.е. профессионала-кадровика нет. В лучшем случае есть человек, который закрывает вопросы, связанные с приемом, увольнением, оформлением необходимых документов. Потому что это проверяют и собственнику либо руководителю может лично «аукнуться» бардак в кадровом делопроизводстве. А что касается ключевых моментов - отбора, адаптации, обучения, наставничества, мотивации, нематериальной мотивации - идет на потоке, часто в малых и средних компаниях никто этим не занимается методично. Есть примеры: компании со штатом в 50, 70, 100 человек - это уверенный средний бизнес. Нет кадровиков. Кто-то что-то решает. Кто-то что-то оформляет. Руководители отделов сами ищут себе людей.

- Есть способ исправить это?

- Конечно. Взять соответствующего профессионала и начать выстраивать кадровую стратегию. И бизнесмены берут HR-специалистов, жизнь заставляет. Когда они видят ситуацию - подобрали кандидата, провели с ним собеседование, а он потом через пару дней не приходит на стажировку. Что происходит? Ему не “продали” компанию. Не заразили идеей, ради которой стоит в нее идти. Чем сегодняшнее время отличается? Тема изучена. Очень много открытых источников. Предприниматель может брать, анализировать и использовать. Нужно учить, нужно мотивировать, люди будут приходить, уходить, но с ними надо работать. Это позволит уменьшить текучку и увеличить конверсию – процент выхода с испытательного срока кандидатов, которые не уволились сами и устраивают работодателя. Людьми нужно заниматься! Лучшие примеры из жизни я вижу только построенные на этих принципах – брать, доучивать и мотивировать. Это как в старой шутке: «Вы не боитесь, что вы их научите, и они уйдут?» – «Нет, я боюсь, что они не научатся и останутся!» - В связи с пенсионной реформой в России стали говорить о необходимости какой-то особой поддержки работников предпенсионного возраста. Как думаете, они могут приносить пользу своей компании, не оставаясь при этом “за бортом”?

- Это же супернаставники. Те, кто может передавать лучшие практики, достаточно создать для этого благоприятные условия. Мне нравится фильм «Стажер» с Де Ниро. Вот яркий пример - молодой, юный, энергичный, понимающий тренды и способный свернуть горы собственник бизнеса, испытывающий дефицит жизненного опыта, каких-то мелких житейских вещей. Растение должно вызреть, плод должен созреть. Надо всерьез задуматься о наставничестве, которое способно стать одним из путей решения уже озвученной проблемы работы с персоналом. Какой резон заниматься наставничеством 35-летнему начальнику отдела продаж? У него самого все еще впереди, сейчас научит более молодого - он подсидит. Это же сплошь и рядом рассуждения среднего руководящего состава. Это никакими доплатами не компенсировать. Должен быть целый институт наставничества внутри компании, культура наставничества, культура передачи знаний. В дальневосточном бизнесе это очень редко встречается. А какие резоны у человека, умудренного опытом? Его переполняет опыт, и если его объединить с сотрудниками, начинающими свою карьеру, получим потрясающий результат. Кроме того, для поколения «зет», для молодежи сейчас очень актуально иметь лидера, иметь наставника. Им нужно, чтобы с ними занимались. Это поколение наших детей, которых мы очень опекаем, и они привыкают к тому, что с ними кто-то занимается. А попадая в бизнес, они остаются без привычной опеки.

- Раз уж мы упомянули низкий уровень профобразования на Дальнем Востоке, что делать абитуриентам? Мы же не хотим, чтобы они уехали в другой регион и там остались.

- Все просто. Начиная с третьего курса, а то и с первого, стоит погружаться понемногу в бизнес, в практику. Это не значит бросать учебу, это значит совмещать. Как можно раньше надо идти от теории к практике. И самообразование, постоянное и планомерное, других вариантов нет.

- Как думаете, будет ли расти спрос на инженерное образование?

- Корень в престиже профессии. Престиж складывается и из PR-стратегии, и из истории, из отношения в обществе. Почему в девяностые все шли учиться на экономистов и юристов? Потому что в то время эти специальности были доступной и относительно нетрудной возможностью заработать деньги. В какой-то момент зарабатывать в этих нишах стало трудно, потому что обладателей таких дипломов стало много. Сможем ли мы сформировать престиж инженерной профессии в ближайшие 3-5 лет? Безусловно, помимо финансового компонента должны быть и нефинансовые. Если импульс не создавать, то энергия сойдет на нет. Зависит от того, будет ли государство в этом заинтересовано.

- Можете назвать сферы, где в ближайшие годы будет самый высокий спрос на квалифицированные кадры? - Могу сказать о том, в чем я уверен. Торговля - была и остается на Дальнем Востоке, потому что людям надо что-то есть, во что-то одеваться, на чем-то ездить. Поэтому все, что касается фронт-персонала, долго еще будет востребовано. Но хотелось бы, чтобы инженеры тоже были нужны.





СПРАВКА:

Андрей Заусаев - бизнес-консультант с практическим опытом в продажах B2B и B2C. За его плечами - работа на различных позициях (включая должность председателя совета директоров) в компании, лидирующей на региональном рынке по продажам дорожно-строительной техники, а также на позициях топ-менеджмента в продуктовом ретейле. Автор книги “Парадоксы управления в российском бизнесе”.



