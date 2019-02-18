Почти 4 тысячи га сельскохозземель пустуют в районе имени Лазо

В Хабаровском крае в рамках «дорожной карты» по развитию сельского хозяйства продолжается инвентаризация земель. Специалисты завершили работу в районе имени Лазо, где в границах 61 участка выявлено около 3,7 тыс. га сельхозугодий, которые не используются по прямому назначению.

Инвентаризация земель ведется для повышения эффективности использования наделов. В том случае, если собственники не возобновят сельскохозяйственную деятельность, участки будут изыматься и передаваться эффективным владельцам.

- В районе имени Лазо мы обследовали 4 тыс. 169 га в селах Киинск, Могилевка, Дрофа, Кондратьевка, Екатеринославка, Георгиевка, Соколовка, Полетное, Святогорье, а также в поселке Переяславка. Акты обследования участков для дальнейших действий направлены в региональное управление Россельхознадзора, - отмечает начальник отдела инвестиционной и земельной деятельности Илья Сычев.

Это уже второй район, где побывала комиссия. Ранее около 2,8 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий было выявлено в Хабаровском районе. В дальнейшем будут обследованы земли Вяземского, Комсомольского, Амурского, Бикинского и Нанайского районов. Именно в этих территориях сосредоточены большие участки, включая пашни, сенокосы и пастбища. Всего в регионе около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Совместно с муниципалитетами минсельхоз будет вести реестр высвободившихся наделов, которые будут передавать под реализацию приоритетных инвестиционных проектов по упрощённому механизму - без торгов.

По информации пресс-службы правительства региона, в конце декабря в крае была разработана «дорожная карта» по развитию сельского хозяйства. Отдельный блок вопросов в документе посвящен земельным отношениям.