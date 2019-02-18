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Правительство Хабаровского края будет сотрудничать с РФПИ
Правительство Хабаровского края и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, фонд окажет содействие зарубежным компаниям, которые планируют работать на территории Хабаровского края, а также поможет инвесторам в подборе площадок для реализации проектов. Со стороны правительства Хабаровского края документ подписал министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка, со стороны РФПИ – директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России Александр Малах.
Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году под руководством федеральных властей. В резерве фонда 10 млрд долларов. Финансовая организация осуществляет прямые инвестиции в перспективные проекты и поддерживает лидирующие на российском рынке компании совместно с ведущими инвесторами мира. За годы работы РФПИ уже привлек в российскую экономику более 40 млрд долларов иностранного капитала.
В 2018 году РФПИ с партнерами проинвестировал 350 млрд рублей в 25 проектов. Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ в 2019 году станут инфраструктура и технологический сектор.
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