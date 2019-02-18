Правительство Хабаровского края будет сотрудничать с РФПИ

Правительство Хабаровского края и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, фонд окажет содействие зарубежным компаниям, которые планируют работать на территории Хабаровского края, а также поможет инвесторам в подборе площадок для реализации проектов. Со стороны правительства Хабаровского края документ подписал министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка, со стороны РФПИ – директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России Александр Малах.

- Это важное соглашение для Хабаровского края. Оно открывает для нас большие перспективы. Для этого у них есть много различных инструментов и ресурсов. В части информационной составляющей - если выйти из-за границы в Интернет и набрать в поиске «Хабаровский край», то их портал «Invest in Russia» будет первым, кто выдаст информацию. Так же у нас уже есть опыт взаимодействия с РФПИ, они финансировали ряд проектов на территории Хабаровского края. Фонд участвует во всех сделках на условиях софинансирования и разделяет риски с соинвесторами, - рассказал министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году под руководством федеральных властей. В резерве фонда 10 млрд долларов. Финансовая организация осуществляет прямые инвестиции в перспективные проекты и поддерживает лидирующие на российском рынке компании совместно с ведущими инвесторами мира. За годы работы РФПИ уже привлек в российскую экономику более 40 млрд долларов иностранного капитала.

- Хабаровский край обладает большим потенциалом роста, возможности для увеличения объема иностранных инвестиций в регион значительны. Тесное сотрудничество с Правительством края позволит создать дополнительные условия для привлечения в Хабаровский край ведущих международных стратегических инвесторов. Совместные усилия РФПИ и партнеров Фонда - АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и Росконгресса - предоставят краю существенную экспертизу и поддержку в представлении региона международному инвестиционному сообществу, - сообщил директор Центра привлечения инвестиций в регионы России Александр Малах.

В 2018 году РФПИ с партнерами проинвестировал 350 млрд рублей в 25 проектов. Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ в 2019 году станут инфраструктура и технологический сектор.