Жителям Хабаровского края предлагают написать о "Героях Великой Победы"

Жители Хабаровского края могут принять участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Он проводится в память о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах. Авторы лучших рассказов, очерков, стихотворений, фотографий и рисунков военно-патриотической тематики, а также авторских песен получат призы от организаторов. Победителей определят в девяти номинациях: «Проза», Поэзия», «Публицистика», «Проба пера», «Лучший класс (школа) по военно-патриотическому воспитанию и т.д.

Отбор пройдет в несколько этапов. Работы будут приниматься до 10 мая, после этого конкурсная комиссия определит полуфиналистов. До 10 июля будет составлен шорт-лист финалистов. Победителей назовут 1 сентября. Работы на конкурс необходимо представлять на русском языке по электронной почте: gvp2017@mail.ru. Образец заявки и положение о конкурсе размещены на сайте героивеликойпобеды.рф

Организаторы конкурса - Союз писателей России, Российское военно-историческое общество, Министерства обороны, образования и науки, культуры РФ, а также Российская государственная библиотека.