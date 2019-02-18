Жителям Виноградовки дадут газ

Завершилось строительство распределительного газопровода в селе Виноградовка Хабаровского района. «Голубое топливо» подведено к 388 частным домовладениям. На работы потратили более 80 млн рублей, 75 млн – средства краевого бюджета. Как уточнили в комитете правительства края по развитию ТЭК, в населенном пункте построено 13,2 км распределительных газопроводов, выполнен монтаж газораспределительного пункта, к системе уже подключились 14 домов.

Газификация населенных пунктов в крае ведется в рамках специальной программы, рассчитанной до 2020 года. Она реализуется правительством региона и ПАО «Газпром». Объем инвестиций составляет 10 млрд рублей.

Сейчас в регионе создана газотранспортная и газораспределительная сеть протяженностью 2,5 тысячи километров. Газифицировано 10 городов и поселков городского типа, а также 21 село. Это - более ста тысяч квартир и домовладений.

- Судя по итогам обсуждения Нацпрограммы по развитию Дальнего Востока в районах края, вопрос газификации и электроснабжения сел и поселков является одним из самых актуальных. Обеспечение населения природным газом значительно улучшит качество жизни в муниципальных образованиях, значит, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы «голубое топливо» было доступно как можно большему числу потребителей в регионе, - отметил губернатор Сергей Фургал.

В этом году будет завершено строительство газопровода в селе Казакевичево Хабаровского района. Возможность перейти на газ получат 130 домов.