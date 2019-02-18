Правительство Хабаровского края: заходи, кто хочешь

В региональном правительстве собираются весьма странные кадры, считают сторонние эксперты, наблюдая за кадровыми назначениями Сергея Фургала. Речь идет не о политических пристрастиях, профессиональных и личностных качествах, а об элементарном соблюдении законодательства о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе.

Напомним, в январе т.г. советником губернатора был назначен Александр Королев, которого тремя месяцами ранее уволили из органов внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По информации из единого государственного реестра лиц, уволенных по такому основанию (размещен на портале «Госслужба»), бывший замначальника уголовного розыска УМВД РФ по Хабаровскому краю Королев Александр Витальевич уволен 30 октября прошлого года на основании ч. 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", п. 9 части 1 статьи 12, п. 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Если проще - он пытался скрыть либо подал недостоверные сведения об имуществе, зарегистрированном на супругу, а также был уличен в недобросовестном исполнении служебных обязанностей.

За отставным подполковником, кроме того, тянется шлейф темных историй, связанных с крышеванием автомобильного бизнеса и вымогательством. В ходе служебной проверки, послужившей толчком к увольнению, у полицейского обнаружились дорогостоящие приобретения вроде новой квартиры и нескольких элитных иномарок.

- Мы однозначно отказываем в приеме на государственную гражданскую службу гражданам, ранее уволенным с госслужбы по отрицательным мотивам. Это сложившаяся практика, закрепленная в статье 16 Закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, - рассказала специалист по работе с персоналом Оксана Стадницкая.

До сих пор неизвестно, какие обязанности вменены бывшему сотруднику уголовного розыска в правительстве края. В телефонном справочнике за ним закреплен номер, ранее числившийся за руководителем пресс-службы губернатора Светланой Литвиновой. Таинственность, которой окружили фигуру Королева в здании на площади им. Ленина, провоцирует дополнительные сомнения в правомерности его приема на работу.

- В правительстве будут работать профессионалы, в правительстве будут работать люди только те, кто не замешан ни в каких схемах, не замешан ни в каких махинациях и хищениях, только честные, действительно желающие улучшений нашему краю и нашим людям, - говорил Сергей Фургал сразу после официального объявления итогов повторного голосования в сентябре 2018 года.

Пока получается, что глава региона в отношении некоторых новых членов команды действует с точностью до наоборот.