Хабаровский край собирается экономить за счет сокращений чиновников

"В конечном итоге после реорганизации подведомственых учреждений, где дублируются функции, экономия составит не менее 1,1-1,2 млрд [рублей] в год", - сказал Фургал.

Он сообщил, что часть подведомственных организаций будут объединены с сокращением штата, расходов на автомобили, помещения, перелеты, льготы.

"В некоторых таких организациях зарплата руководителя больше, чем у губернатора, а у разных начальников - сопряжена с губернатором. В ряде - работает более 150 человек, которые непонятно чем занимаются", - сказал Фургал.

Он напомнил, что в регионе за последние несколько месяцев был полностью сокращен ряд министерств, заместителей председателя правительства.