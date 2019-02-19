Медали международных игр "Дети Азии" привезли хабаровские лыжники

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями трех медалей первых Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходили в Южно-Сахалинске. Все награды завоевали представители лыжного спорта. Воспитанник хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва Даниил Лямкин стал бронзовым призером в гонке на 10 км свободным стилем. Еще две награды хабаровчане завоевали в «Эстафете дружбы». В составе сборной команды первое место заняла хабаровчанка Анна Карпец. У юношей в аналогичной дисциплине бронзовым призером стал Леонид Михалёв.

Сборная Дальневосточного федерального округа по хоккею, основу которой составили спортсмены Хабаровского края, остановилась в шаге от медалей. В матче за бронзу им противостояла команда из Казахстана. Пропустив дважды в первом периоде, дальневосточники сравняли счет во втором, однако по итогам встречи уступили со счетом 5:2.

По информации пресс-службы правительства региона, спортсмены Хабаровского края выступали на играх «Дети Азии» в составе сборной Дальневосточного федерального округа. Всего команда ДФО завоевала 10 медалей: по три золотых и серебряных, а также четыре бронзовых.

Напомним, что Первые Международные спортивные зимние игры «Дети Азии» проводятся в целях пропаганды идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества. Следующие зимние игры планируется провести в 2022 году.