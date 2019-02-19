Питание для дошколят ЕАО перевозят в ржавых протекающих емкостях



Когда мы с коллегами увидели фотографии контейнеров для перевозки детского питания в с. Даниловка Еврейской автономной области, первое, что пришло на ум, – на лесоповал везут баланду. Причем к матерым уркам-рецидивистам. Содержимое бачков периодически выплескивается из-под крышки. Потеки мерзнут на морозе и превращаются в отвратительные розовые сопли.

В качестве транспорта для термосов выступает дребезжащая и подпрыгивающая на каждом камне тележка. Но самое неприятное зрелище ждет нас на дне контейнера – там, судя по всему, ржавчина. Причем давняя.

Эти фотографии нам прислали жители села в Смидовичском районе ЕАО. По их информации, в местном детском саду недавно закрылся пищеблок. Еду в дошкольное учреждение стали доставлять из средней школы №4. В тех самых коррозийных и протекающих емкостях.



«При новой организации детского питания имеются явные нарушения санитарных норм, - пишут возмущенные родители. - Меню завтрака и обеда является общим для дошколят и школьников. Составляет его завхоз, которая не имеет ни малейшего понятия о нормах питания детей 2-3 лет. Транспортировка детского питания производится в негерметичных контейнерах со следами ударов, с поражениями ржавчиной. На встрече с администрацией района была озвучена информация, что на покупку контейнеров было выделено 36 тысяч рублей, на эти деньги директор школы приобрела б/у армейские контейнеры».

К слову, директор школы №4 и заведующая детским садом – одно и то же лицо. Судя по рассказам родителей, в дошкольном учреждении имеются и нарушения правил пожарной безопасности. На одной из присланных нам фотографий запечатлен висящий на стене огнетушитель. На нем надпись: «Дата следующей перезарядки - июнь 2017 года». Баллон не заправляли почти два года. Это значит, что его содержимое может не представлять для огня никакой опасности.«В садике не работает бойлер, дети моют руки холодной водой. И всем наплевать, в бюджете нет средств! - рассказала неравнодушная жительница села Даниловка. – У нас что в садике, что в школе творится кошмар. А ведь страдают дети!».Даже перевозят бачки не одной тачкой. Например, для этой цели используют также складскую платформенную тележку без бортиков. Пофантазируем: повозка цепляется колесом за яму. Не закрепленный груз ударяется о землю, крышка раскрывается, содержимое течет (высыпается, вываливается) на землю. За казус могут наказать. Значит, собираем все обратно и никому ничего не говорим. Пускай детишки кушают…Хотелось бы знать точку зрения властей на возникшую ситуацию. Просим считать данную публикацию официальным запросом к администрациям с. Камышовка, Смидовичского района и правительства области.



Андрей Канев