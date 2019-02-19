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Питание для дошколят ЕАО перевозят в ржавых протекающих емкостях
Когда мы с коллегами увидели фотографии контейнеров для перевозки детского питания в с. Даниловка Еврейской автономной области, первое, что пришло на ум, – на лесоповал везут баланду. Причем к матерым уркам-рецидивистам. Содержимое бачков периодически выплескивается из-под крышки. Потеки мерзнут на морозе и превращаются в отвратительные розовые сопли.
В качестве транспорта для термосов выступает дребезжащая и подпрыгивающая на каждом камне тележка. Но самое неприятное зрелище ждет нас на дне контейнера – там, судя по всему, ржавчина. Причем давняя.
Эти фотографии нам прислали жители села в Смидовичском районе ЕАО. По их информации, в местном детском саду недавно закрылся пищеблок. Еду в дошкольное учреждение стали доставлять из средней школы №4. В тех самых коррозийных и протекающих емкостях.
К слову, директор школы №4 и заведующая детским садом – одно и то же лицо. Судя по рассказам родителей, в дошкольном учреждении имеются и нарушения правил пожарной безопасности. На одной из присланных нам фотографий запечатлен висящий на стене огнетушитель. На нем надпись: «Дата следующей перезарядки - июнь 2017 года». Баллон не заправляли почти два года. Это значит, что его содержимое может не представлять для огня никакой опасности.
«В садике не работает бойлер, дети моют руки холодной водой. И всем наплевать, в бюджете нет средств! - рассказала неравнодушная жительница села Даниловка. – У нас что в садике, что в школе творится кошмар. А ведь страдают дети!».
Даже перевозят бачки не одной тачкой. Например, для этой цели используют также складскую платформенную тележку без бортиков. Пофантазируем: повозка цепляется колесом за яму. Не закрепленный груз ударяется о землю, крышка раскрывается, содержимое течет (высыпается, вываливается) на землю. За казус могут наказать. Значит, собираем все обратно и никому ничего не говорим. Пускай детишки кушают…
Хотелось бы знать точку зрения властей на возникшую ситуацию. Просим считать данную публикацию официальным запросом к администрациям с. Камышовка, Смидовичского района и правительства области.
Андрей Канев
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