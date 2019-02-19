В Хабаровском крае ищут оператора системы оплаты проезда по транспортной карте

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края извещает о проведении открытого конкурса по выбору оператора, который внедрит в регионе безналичную электронную систему оплаты проезда льготников по социальной транспортной карте. В задачи оператора будет входить внедрение, эксплуатация и сопровождение, в том числе, организационное, техническое, информационное, финансовое на территории Хабаровского края социальной транспортной карты, а также защита персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона.

Заявки на участие в конкурсе с приложением документов подаются с 19 февраля по 20 марта 2019 года ежедневно, с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, каб. 422. E-mail: mszn@adm.khv.ru. Тел. 8 (4212) 31-15-23, 32-72-67, 32-65-43 (факс).

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоится 25 марта 2019 года. По информации пресс-службы правительства региона, результаты будут опубликованы 26 марта.

Требования к заявителям на участие в конкурсе указаны в разделе 2 конкурсной документации (в приложении). https://mszn.khabkrai.ru и http://khabkrai.ru.