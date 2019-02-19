На одной из хабаровских остановок запретят парковаться

В Хабаровске на остановке «Большая» по требованию пассажиров и водителей появится знак, запрещающий парковку. Ежеминутно к ней подъезжают вереницы автобусов, троллейбусов, однако высаживать людей, рискуя их жизнями, водителям приходится на проезжую часть. Все дело в том, что парковочный карман занят таксистами, которые ждут клиентов, или предпринимателями, что привозят товар в киоски и торговые центры расположенные неподалеку.

«Здесь очень много автобусов останавливается. Пассажиров берем прямо на проезжей части: парковка все время занята легковыми автомобилями, подъехать к ней сложно», - наперебой о проблеме остановки на улице Большой рассказывают водители муниципального и коммерческого пассажирского транспорта.

Знак, запрещающий парковку, который будет установлен на остановке «Большая» по направлению к центру города, должен урегулировать отношения между водителями легковых машин и перевозчиками. Рядом с ним появятся информационные таблички «Работает эвакуатор» и «Фото-видеоконтроль».

«Аварийные ситуации из-за стоящих легковых машин создаются в парковочном кармане при въезде и выезде из него. К нам по остановке «Большая» обращаются и перевозчики, и представители городского управления транспорта, и инспекторы ГИБДД. Проблема очень серьезная, и необходимость установки дорожных знаков, запрещающих парковку, очевидна»,- рассказал специалист сектора городского управления дорог и внешнего благоустройства Евгений Косицын.

Водителю за парковку под знаком грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Предупреждающие дорожные указатели на «Большой» появятся через 20 дней после опубликования этого материала.