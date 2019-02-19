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На одной из хабаровских остановок запретят парковаться
В Хабаровске на остановке «Большая» по требованию пассажиров и водителей появится знак, запрещающий парковку. Ежеминутно к ней подъезжают вереницы автобусов, троллейбусов, однако высаживать людей, рискуя их жизнями, водителям приходится на проезжую часть. Все дело в том, что парковочный карман занят таксистами, которые ждут клиентов, или предпринимателями, что привозят товар в киоски и торговые центры расположенные неподалеку.
Знак, запрещающий парковку, который будет установлен на остановке «Большая» по направлению к центру города, должен урегулировать отношения между водителями легковых машин и перевозчиками. Рядом с ним появятся информационные таблички «Работает эвакуатор» и «Фото-видеоконтроль».
Водителю за парковку под знаком грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Предупреждающие дорожные указатели на «Большой» появятся через 20 дней после опубликования этого материала.
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