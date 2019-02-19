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Заболеваемость ОРВИ в Хабаровске идёт на спад
На карантин в краевом центре закрыты 2 группы в детских садах и 15 школьных классов. В них заболело 184 человека. У троих учащихся выявлена внебольничная пневмония, остальным заболевшим поставлен диагноз «острая респираторно-вирусная инфекция». Карантин в учреждениях образования продлится 7 дней.
Как рассказали в городском управлении здравоохранения, на прошлой неделе в поликлиники обратились 4783 человека, у 15 из них врачи подозревают грипп. В целом по Хабаровску уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 16,3 %.
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