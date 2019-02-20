Лучших в театральном искусстве определили в Хабаровском крае

Подведены итоги ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства. В этом году большинство номинаций взял Хабаровский краевой театр драмы. Также среди победителей работы ТЮЗа и краевого театра кукол.

С 9 по 17 февраля 2019 года члены жюри отсмотрели 11 постановок, которые представили шесть краевых и два муниципальных театра. В результате, шесть из восьми номинаций достались Хабаровскому краевому театру драмы: лучшая мужская роль - Максим Кушников за роль Ванька-Встанька в спектакле «Яма», лучшая женская роль - Анна Чеботарева за роль Женьки в спектакле «Яма», номинация «Надежда сцены» - Лидия Любимова за роль Гиллианы в спектакле «Замок Рейвенскрофт». В номинации «Балетмейстер года» победу одержал Андрей Крылов за работу над спектаклем «Замок Рейвенскрофт», в номинации «Событие года» - за организацию и проведение проекта «Зимняя режиссерская лаборатория» (спектакль малой формы «Аппликация») и номинация «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» - артист театра Александр Сафронов.

В свою очередь победу за «Лучшую режиссерскую работу года» взял Константин Кучикин за спектакль «Клубочки моточки» Хабаровского краевого театра кукол. Также отмечена работа художника Натальи Павлишиной за сценографическое решение этой же постановки. Кроме того, решением жюри учреждены специальные дипломы конкурса, одним из которых также удостоен «Клубочки моточки» как лучший детский спектакль.

Лучшим драматическим спектаклем назван «Замок Рейвенскрофт» Хабаровского краевого театра драмы, а лучшим музыкальным - «Жизнеописания трубадуров» Хабаровского краевого театра юного зрителя.

Работу хабаровских театров оценивали председатель жюри, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, проректор по учебной работе, декан факультета музыкального театра и эстрадного искусства, профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств (г. Санкт-Петербург), эксперт Национальной театральной премии «Золотая Маска» Елена Третьякова, театровед, театральный критик, доцент кафедры мастерства актера театрального факультета Дальневосточного государственного института искусств, кандидат исторических наук (г. Владивосток) Нина Шульгина и музыковед, музыкальный критик, председатель правления Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз композиторов РФ», кандидат искусствоведения (г. Хабаровск) Лариса Михайленко.

- За эти дни была проделана довольно большая работа. Отдельные театры за год сделали большой рывок. Конечно, об успешности постановок можно судить по наполняемости зала, но далеко не всегда зритель с легкостью воспринимает что-то новое. Зрителя нужно приучать, вести его за собой. Иначе не будет развития. Театр - это живой вид искусства, задача которого не только развлекать, - отметила председатель жюри, театровед, театральный критик Елена Третьякова.

Победителям конкурса присуждается диплом и звание лауреата премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства, а также денежная премия. Награждения лауреатов состоится 27 марта 2019 года во Всемирный День театра. В этот день будут вручены звания «Заслуженный артист Хабаровского края» и впервые звания «Народный артист Хабаровского края», а также почетные грамоты и благодарности Губернатора края ведущим театральным деятелям региона.

По информации пресс-службы правительства региона, помимо ежегодного регионального конкурса в области театрального искусства осенью состоится Международный фестиваль актерской песни «Театральный Орфей» им. Влада Павленко и Всероссийский фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис». Главным событием станет Фестиваль театров ДФО. Его, по инициативе художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова, планируется провести в октябре 2019 и 2020 года в Хабаровске.

Напомним, 2019 год согласно указу президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры России. По данным министерства культуры края, в регионе действуют 6 государственных профессиональных театров. Также работает 3 частных театра. Самодеятельное театральное творчество представлено 5 театрами-студиями и 282 клубными, студенческими и школьными коллективами.