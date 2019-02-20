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Первый форум женщина Дальнего Востока пройдет в Чите
Первый форум женщин Дальнего Востока пройдет в апреле, в нем примут участие представительницы 11 регионов, входящих в состав ДФО. Пройти регистрацию можно на официальном сайте форума. Прием заявок стартует 1 марта 2019 года.
На форуме будет работать несколько дискуссионных площадок, посвящённых Национальным проектам по демографии, развитию образования, здравоохранения, экологии и культуре. Также в рамках форума запланированы круглые столы по женскому предпринимательству и международному сотрудничеству. Ожидается, что в мероприятии также примут участие делегации женщин из Китая и Монголии.
По информации пресс-службы правительства региона, идея проведения встречи в таком формате принадлежит Союзу женщин Забайкальского края. Форум 2019 года – юбилейный для организации, которой исполняется 15 лет. От имени врио губернатора Забайкальского края направлены приглашения представителям региональных Союзов женщин России.
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