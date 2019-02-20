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Тхэквондисты Хабаровского края привезли медали окружных соревнований
Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство Дальнего Востока по тхэквондо. Соревнования собрали около 150 сильнейших спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Приморского края, Сахалинской области и Якутии. Спортсмены сборной Хабаровского края завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
В дисциплине показательных упражнений «пхумсэ», в индивидуальных выступлениях Александра Стрик одержала победу среди юниоров. Второе место занял Владимир Ванивский, третье – Максим Жилин. Чемпионами ДФО в этой же дисциплине стали Максим Жилин и Юлия Мешалкина, бронзовые медали у пары Икромхон Яхябоев - Ольга Борисова. В командных выступлениях у мужчин серебро завоевали Максим Жилин, Икромхон Яхябоев и Владимир Тен. Среди женщин Юлия Мешалкина, Ольга Борисова и Виктория Абросимова заняли третье место. Все эти спортсмены получили путевки на чемпионат и первенство России по тхэквондо, которые пройдут во Владивостоке в конце марта этого года.
В дисциплине «керуги» среди юниоров первое место заняла Ксения Филиппова. Среди мужчин бронза у Кирилла Егорова, а чемпионом в этой категории стал Григорий Черных.
Напомним, что Хабаровск впервые в истории будет принимать первенство России по тхэквондо ВТ. Соревнования среди юниоров 15-17 лет пройдут в начале мая этого года в универсальном краевом спортивном комплексе.
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