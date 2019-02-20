Тхэквондисты Хабаровского края привезли медали окружных соревнований

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство Дальнего Востока по тхэквондо. Соревнования собрали около 150 сильнейших спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Приморского края, Сахалинской области и Якутии. Спортсмены сборной Хабаровского края завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

В дисциплине показательных упражнений «пхумсэ», в индивидуальных выступлениях Александра Стрик одержала победу среди юниоров. Второе место занял Владимир Ванивский, третье – Максим Жилин. Чемпионами ДФО в этой же дисциплине стали Максим Жилин и Юлия Мешалкина, бронзовые медали у пары Икромхон Яхябоев - Ольга Борисова. В командных выступлениях у мужчин серебро завоевали Максим Жилин, Икромхон Яхябоев и Владимир Тен. Среди женщин Юлия Мешалкина, Ольга Борисова и Виктория Абросимова заняли третье место. Все эти спортсмены получили путевки на чемпионат и первенство России по тхэквондо, которые пройдут во Владивостоке в конце марта этого года.

В дисциплине «керуги» среди юниоров первое место заняла Ксения Филиппова. Среди мужчин бронза у Кирилла Егорова, а чемпионом в этой категории стал Григорий Черных.

- Конкуренция на соревнованиях была высокая. Многие из участников неоднократно побеждали на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. Выступлением сборной края я доволен. Спортсмены получили путевки на чемпионат страны. Отдельно хочется поблагодарить нашего старшего тренера Юлию Мешалкину - чемпионку мира 2011 года по пхумсэ, за подготовку и успешное выступление нашей команды в этой дисциплине, - отмечает президент Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края Икромхон Яхябоев.

Напомним, что Хабаровск впервые в истории будет принимать первенство России по тхэквондо ВТ. Соревнования среди юниоров 15-17 лет пройдут в начале мая этого года в универсальном краевом спортивном комплексе.