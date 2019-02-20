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Около 90 % поголовья свиней в районах риска Хабаровского края привили от ящура
В Хабаровском крае продолжается вторая волна вакцинации от выявленного штамма ящура на предприятии «Скифагро-ДВ». Привито около 90 % поголовья свиней из районов, подверженных распространению вируса. Это Хабаровск, имени Лазо, Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы.
По его словам, в регионе по-прежнему усилен ветеринарный контроль, действует краевой режим ЧС. В пунктах пропуска с момента действия ограничений досмотрено около 2 тысяч грузовых автомобилей. Животноводческая продукция перевозилась в 34 фурах. Каких-либо нарушений не выявлено.
По информации пресс-службы правительства региона, запрет на убой и реализацию мясной продукции по-прежнему действует в Хабаровске и Хабаровском районе. Ограничения сняты в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.
Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли. Пока новых очагов заболеваемости не зарегистрировано. Специалисты готовятся провести вторую волну вакцинации.
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