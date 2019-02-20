Около 90 % поголовья свиней в районах риска Хабаровского края привили от ящура

В Хабаровском крае продолжается вторая волна вакцинации от выявленного штамма ящура на предприятии «Скифагро-ДВ». Привито около 90 % поголовья свиней из районов, подверженных распространению вируса. Это Хабаровск, имени Лазо, Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы.

- «Вторая волна» практически завершена. Провакцинировано около 9 тысяч свиней. В течение нескольких дней мы планируем полностью завершить работу. На самом предприятии продолжается дезинфекция помещений, в которых содержались больные животные. 27 февраля мы планируем провести лабораторные исследования. Результаты получим через неделю. В том случае, если они подтвердят отсутствие ящура, спустя 28 дней будет снят карантин, - сообщил начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

По его словам, в регионе по-прежнему усилен ветеринарный контроль, действует краевой режим ЧС. В пунктах пропуска с момента действия ограничений досмотрено около 2 тысяч грузовых автомобилей. Животноводческая продукция перевозилась в 34 фурах. Каких-либо нарушений не выявлено.

По информации пресс-службы правительства региона, запрет на убой и реализацию мясной продукции по-прежнему действует в Хабаровске и Хабаровском районе. Ограничения сняты в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.

Напомним, вспышка ящура зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». В связи с этим в регионе усилены меры ветеринарного контроля. Введен краевой режим ЧС, который предусматривает ограничения по забою и реализации мясной продукции. Кроме того, организованы проверки на предприятиях торговли. Пока новых очагов заболеваемости не зарегистрировано. Специалисты готовятся провести вторую волну вакцинации.