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Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. По традиции, глава государства обозначит основные направления внутренней и внешней политики, приоритеты в экономике и социальной сфере. Церемония оглашения послания состоится в Москве в Гостином дворе.
В числе приглашенных - члены Совета Федерации, правительства РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Конституционного и Верховного судов, представители общественности, главы российских территорий.
Свое выступление президент начнет в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.
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