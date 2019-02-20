Сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. По традиции, глава государства обозначит основные направления внутренней и внешней политики, приоритеты в экономике и социальной сфере. Церемония оглашения послания состоится в Москве в Гостином дворе.

В числе приглашенных - члены Совета Федерации, правительства РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Конституционного и Верховного судов, представители общественности, главы российских территорий.

Свое выступление президент начнет в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.



