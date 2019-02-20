Хабаровск поборется за участие в национальных проектах

Об этом было заявлено на межрегиональном муниципальном форуме Всероссийского Совета местного самоуправления. Среди вопросов, которые обсуждались на форуме, – помощь федерального центра городам и селам в реализации приоритетных программ. Региональные и муниципальные власти не могут в одиночку нести многомиллионные расходы на создание и развитие важных инфраструктурных объектов - строительство дорог, школ, больниц. Многие направления вошли в национальные проекты, средства на которые будут выделяться из федеральной казны.

В нем приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутат Государственной думы Борис Гладких, председатель краевого Законодательного собрания Сергей Луговской, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также главы муниципальных образований Хабаровского края.

«Бюджет города Хабаровска на 65% - социальный. Деньги необходимы на помощь инвалидам, многодетным семьям, школьное образование. Например, строительство только одной школы обходится более чем миллиард рублей. Возведение детского сада - от 200 до 300 миллионов. Три современных дошкольных учреждения должны быть сданы в краевом центре до конца этого года. И без федеральной поддержки замахиваться на эти объекты мы бы не стали», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Всего в Хабаровском крае будут реализовываться 12 национальных проектов. 11 из них: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие уже одобрены правительством края и получили паспорта. На их реализацию федеральный центр выделил 10 миллиардов рублей.