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Хабаровск поборется за участие в национальных проектах
Об этом было заявлено на межрегиональном муниципальном форуме Всероссийского Совета местного самоуправления. Среди вопросов, которые обсуждались на форуме, – помощь федерального центра городам и селам в реализации приоритетных программ. Региональные и муниципальные власти не могут в одиночку нести многомиллионные расходы на создание и развитие важных инфраструктурных объектов - строительство дорог, школ, больниц. Многие направления вошли в национальные проекты, средства на которые будут выделяться из федеральной казны.
В нем приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутат Государственной думы Борис Гладких, председатель краевого Законодательного собрания Сергей Луговской, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также главы муниципальных образований Хабаровского края.
Всего в Хабаровском крае будут реализовываться 12 национальных проектов. 11 из них: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие уже одобрены правительством края и получили паспорта. На их реализацию федеральный центр выделил 10 миллиардов рублей.
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