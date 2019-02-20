Новости
Спортсмены Хабаровского края выступят на Всемирной Универсиаде
Зимняя универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Участниками студенческих игр станут более 3 тысяч спортивных делегатов из 50 стран мира. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. В соревнованиях примут участие спортсмены из Хабаровского края.
Они выступят в трех видах спорта. В числе участников Сергей Горланов - лидер национальной сборной по спортивному ориентированию. На чемпионате Европы в феврале хабаровчанин завоевал золотую, две серебряных и бронзовую награды. В резерве сборной России осталась хабаровчанка Александра Трегубец. Кроме того, победительница Всемирной Универсиады 2017 года Анна Антонова попала в состав национальной сборной по фристайлу и выступит в дисциплине ски-кросс.
По информации пресс-службы правительства региона, в состав национальной команды по хоккею вызваны три игрока из системы подготовки ХК «Амур»: голкипер Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Игорь Руденков. На групповом этапе хоккейного турнира мужская сборная России сыграет со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 006
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 212
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 082
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 613
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136