Спортсмены Хабаровского края выступят на Всемирной Универсиаде

Зимняя универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Участниками студенческих игр станут более 3 тысяч спортивных делегатов из 50 стран мира. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. В соревнованиях примут участие спортсмены из Хабаровского края.

Они выступят в трех видах спорта. В числе участников Сергей Горланов - лидер национальной сборной по спортивному ориентированию. На чемпионате Европы в феврале хабаровчанин завоевал золотую, две серебряных и бронзовую награды. В резерве сборной России осталась хабаровчанка Александра Трегубец. Кроме того, победительница Всемирной Универсиады 2017 года Анна Антонова попала в состав национальной сборной по фристайлу и выступит в дисциплине ски-кросс.

По информации пресс-службы правительства региона, в состав национальной команды по хоккею вызваны три игрока из системы подготовки ХК «Амур»: голкипер Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Игорь Руденков. На групповом этапе хоккейного турнира мужская сборная России сыграет со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.