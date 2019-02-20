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Две новые школы построят в Хабаровском крае до конца 2020 года
В Хабаровске в рамках нового национального проекта «Образование» полным ходом идет возведение новой школы в Волочаевском городке. Затраты составят около 1,3 млрд рублей. В том числе эти деньги пойдут на благоустройство территории и закупку оборудования. Как сообщили в министерстве образования и науки края, образовательное учреждение строится по проекту лицея «Звездный», открывшемуся в прошлом году в микрорайоне «Ореховая сопка».
Кроме того, до конца 2020 года будет завершено строительство школы в селе Найхин Нанайского района. Здесь будут получать среднее общее образование 300 детей. На сегодняшний день занятия проходят в деревянном здании 1962 года постройки. Пока занятия проходят в две смены. В новом здании, кроме учебных классов, проектом предусмотрены мастерские, медпункт, кабинеты дополнительного образования, спортивный зал. Также запланирован перевод в новое здание учащихся начальной школы соседнего села Даерга.
В рамках нацпроекта будет начато строительство пристройки на 20 мест к школе села Бриакан района им. Полины Осипенко. Здесь в 2014 году сгорело здание спортзала и учебных мастерских. Сейчас дети не могут в полной мере заниматься физкультурой, а под кабинеты технологии выделено две классные комнаты. В связи с этим пришлось перевести один класс начальной школы во вторую смену.
Сейчас идет подготовка к проведению конкурса на выбор подрядной организации. В 2020 году в школе появятся новые спортивный и актовый залы, а также душевые, туалеты и мастерские.
По информации пресс-службы краевого правительства, на строительство образовательных объектов предусмотрено 1,8 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.
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