Две новые школы построят в Хабаровском крае до конца 2020 года

В Хабаровске в рамках нового национального проекта «Образование» полным ходом идет возведение новой школы в Волочаевском городке. Затраты составят около 1,3 млрд рублей. В том числе эти деньги пойдут на благоустройство территории и закупку оборудования. Как сообщили в министерстве образования и науки края, образовательное учреждение строится по проекту лицея «Звездный», открывшемуся в прошлом году в микрорайоне «Ореховая сопка».

- Новая школа позволит разгрузить другие учебные заведения, расположенные вблизи микрорайона «Волочаевский городок». Так, существенно уменьшится нагрузка на школы №63, 33, 32, 19, 1 и №10. Здесь, как и в лицее «Звездный», смогут заниматься 800 школьников, - сообщил начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края Виталий Бруцкий.

Кроме того, до конца 2020 года будет завершено строительство школы в селе Найхин Нанайского района. Здесь будут получать среднее общее образование 300 детей. На сегодняшний день занятия проходят в деревянном здании 1962 года постройки. Пока занятия проходят в две смены. В новом здании, кроме учебных классов, проектом предусмотрены мастерские, медпункт, кабинеты дополнительного образования, спортивный зал. Также запланирован перевод в новое здание учащихся начальной школы соседнего села Даерга.

В рамках нацпроекта будет начато строительство пристройки на 20 мест к школе села Бриакан района им. Полины Осипенко. Здесь в 2014 году сгорело здание спортзала и учебных мастерских. Сейчас дети не могут в полной мере заниматься физкультурой, а под кабинеты технологии выделено две классные комнаты. В связи с этим пришлось перевести один класс начальной школы во вторую смену.

Сейчас идет подготовка к проведению конкурса на выбор подрядной организации. В 2020 году в школе появятся новые спортивный и актовый залы, а также душевые, туалеты и мастерские.

По информации пресс-службы краевого правительства, на строительство образовательных объектов предусмотрено 1,8 млрд рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.