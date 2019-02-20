Что творится вокруг самого старого долгостроя Хабаровска



Сегодня много пишут о том, что губернатор взял на личный контроль ввод жилья. Нам показывают ответственных лиц, которые отчитываются за каждый просроченный день. Но, как оказалось, нам, да, по-видимому, и губернатору, показывают далеко не всё.

Наше расследование посвящено тем, кому до сих пор удавалось оставаться в тени. В центре Хабаровска, на улице Фрунзе, находится самый старый жилой долгострой нашего города от ООО «Мир Автаркия». За этот объект сейчас отвечает конкурсный управляющий Светлана Аксютина. Однако официально «Мир Автаркию» как правило, представляет её помощник – Алексей Гордейчик. Самые мягкие слова, которые используют несостоявшиеся жильцы в адрес этих людей, – «банда Аксютиной – Гордейчика». Однако мы постараемся не поддаваться эмоциям и не будем спешить с выводами.

О проблеме ООО «Мир Автаркия» мы узнали совершенно случайно. На одном из совещаний по проблемам дольщиков губернатор в конце спросил: «Есть ли у кого-то ещё проблемы?». И кто-то из дольщиков УКСа вспомнил про своих коллег по несчастью из «Мира Автаркии», которые ждут своего жилья уже второе десятилетие.

Удивительно, но в представленных губернатору списках этого дома не значилось. Информация о самом старом долгострое города как будто кем-то блокируется. Это заинтересовало редакцию «Молодого дальневосточника XXI век», и мы принялись копать. Сперва наш корреспондент вышел на активно отстаивающую свои права Людмилу Коваленко, а затем и на других пострадавших дольщиков.

Оказалось, что уйти от губернаторского контроля довольно просто. Надо всего лишь более или менее прямым текстом послать составляющего списки проблемных домов руководителя Стройнадзора Олега Сутурина. В итоге перед губернатором оказываются только те люди, которые готовы перед ним отчитываться и которые сами заинтересованы в скорейшей сдаче своих объектов.

Представляющий интересы ООО «Мир Автаркия» Алексей Гордейчик не склонен к нормальному диалогу. На первом же совещании на уровне министров он просто хлопнул дверью.

Парадокс «Мира Автаркии» заключается в том, что дом практически готов (по данным Стройнадзора, построен на 90%). Казалось бы, ерунда, доделай и запускай счастливых жильцов. Но что-то всё время мешает. При изучении этой проблемы у нас сложилось явственное ощущение, что ответственные за этот объект лица сами всеми силами тормозят ввод дома в эксплуатацию.





Куда утекают деньги дольщиков

Дом на ул. Фрунзе начинала строить компания ООО «Мир Автаркия». В процессе строительства эта организация, как у нас часто случается, обанкротилась.

В какой-то момент (вероятно, когда дело уже запахло банкротством) рядом с «Миром Автаркией» появляется компания «Автаркия-Град». Оба предприятия имели одного учредителя и общего директора.

«Автаркия-Град» якобы выполняла монтажные работы и поставляла стройматериалы «Миру Автаркии» на 143 миллиона рублей. За эти работы компания требовала от ООО «Мир Автаркия» 105 миллионов. То есть треть суммы компания ранее уже получила? Однако в суде было установлено, что никаких работ и поставок не было в принципе.

Юристы подозревают, что здесь застройщик просто пытался создать долг на пустом месте, чтобы вывести деньги из собственной, уже банкротящейся компании.

Затем руководство компанией перешло к конкурсному управляющему – Светлане Аксютиной. По идее конкурсный управляющий должен тщательно контролировать расход денег, чтобы спасти дом. Однако, судя по результатам работы, Светлана Аксютина то ли не справилась с этой задачей, то ли имела некие другие цели.

Уже при ней в доме были сделаны кровля и фасад. На акте приёмки работ стоит подпись Аксютиной. Но теперь выясняется, что работы были выполнены плохо и их надо переделывать.

Представляется по меньшей мере нерациональным и гонорар в два миллиона рублей. Именно столько Аксютина выплатила жене своего представителя Алексея Гордейчика, которая представляла интересы ООО «Мир Автаркия» до банкротства. Удивительно, но представитель конкурсного управляющего Гордейчик не смог победить в суде свою супругу, когда её гонорар оспаривался в деле о банкротстве по требованию кредиторов.

Безусловно, когда в суде разбираются сложные иски на многие миллионы, гонорар юриста может быть довольно высоким. Однако платить два миллиона за проигранное дело – это по меньшей мере странно.





Кому – война, а кому – мать родна

Итак, на сцене появляется новое действующее лицо – Алексей Гордейчик. Первоначально он представлял интересы бывшего владельца ООО «Мир Автаркия», затем стал помощником конкурсной управляющей.

Однако в роли простого юриста нашему герою оказывается тесно. Неожиданно жена Алексея Гордейчика приобретает в проблемном доме квартиру, и счастливая пара становится дольщиками. В этой сделке есть сразу три странных обстоятельства.

Во-первых, странно само желание квалифицированного юриста, прекрасно понимающего, что дом проблемный, приобрести в нём жильё по рыночной цене.

Во-вторых, чета Гордейчиков приобретает квартиру, которая уже была продана другому человеку – Людмиле Коваленко. То есть в результате этой сомнительной сделки у одной и той же квартиры появляются два собственника.

В-третьих, у изучающих дело юристов есть сомнения: действительно ли Алексей Гордейчик платил деньги за квартиру. Дело в том, что платежи он оформил не через ООО «Мир Автаркия», а через компанию «Автаркия-Град», которая якобы выступала в роли подрядчика. И отследить эти платежи полностью пока что не удалось.

Интересно, что по документам часть оплаты была сделана супругой Гордейчика не деньгами, а стройматериалами. Притом что вроде бы ни до, ни после этого события в торговле стройматериалами супруга замечена не была. И на документах стоит печать ООО «Автаркия-Град», которое, как установил суд, ничего не строило и не поставляло. Когда человек, занятый в совершенно другой профессиональной сфере, оказывается поставщиком стройматериалов, это выглядит по меньшей мере странно.

Как бы то ни было, став дольщиком, Алексей Гордейчик создаёт в ещё незаселённом доме ЖСК «Утёс» и возглавляет его. С этого момента он получает право представлять в суде ещё и интересы жильцов. Создание ЖСК «Утёс» многие жильцы расценивают как мошенничество. Мы оставим юридические определения суду и юристам и просто расскажем вам, как это было.

При возникновении ЖСК «Утёс» в него были автоматически зачислены все дольщики, независимо от того, писали они заявление или нет. Всего таких дольщиков около 60. Но в избрании правления ЖСК участвовали всего 20 дольщиков – только те, кто написал заявление. Остальные оказались в роли крепостных крестьян, которых приписали к новому барину без права голоса.

На этом фокусы с голосованием не закончились. Вес голоса каждого участника ЖСК зависит от размера его пая. В данном случае паем является квартира, и по-хорошему надо бы считать долю в квадратных метрах. Но руководство почему-то считает её в деньгах. В итоге те, кто приобретал квартиры давно, оказались в проигрышном положении. Ведь 12 лет назад один квадратный метр стоил 20 тыс. руб., сейчас он стоит уже 50 тыс. В итоге 25% голосов оказались принадлежащими одному лицу.

Возглавив ЖСК «Утёс» при помощи этих сомнительных маневров, Алексей Гордейчик получил возможность выступать и от имени «Мира Автаркии», и от имени пострадавших от него жильцов. Таким образом, он получил возможность, с одной стороны, получать бесконечные гонорары от «Мира Автаркии», а с другой – блокировать взывающие о помощи голоса жильцов.





Полесье: те же на манеже

До боли знакомая схема разыгрывается сейчас в жилом комплексе «Полесье».

Разница в том, что в этот раз дом был уже полностью построен и даже сдан в эксплуатацию. Казалось бы, заселяйся и радуйся! Но, выясняется, сложности можно создать даже из простой процедуры передачи квартир жильцам.

Как только в воздухе запахло большими деньгами, на объекте появляется уже знакомая нам пара – Гордейчик и Аксютина. Первая встреча в начале ноября прошлого года прошла достаточно бодро – жильцам пообещали передать квартиры в ближайшее время.

Но если у дома нет проблем – как на нём заработать честному юристу? Алексей Гордейчик заказывает экспертизу, которая выясняет, что… уже полностью построенный дом непригоден для жилья. Несмотря на то, что ранее к дому никаких претензий от контролирующих органов не было. Комиссия от Стройнадзора и министерства по строительству изучала объект целую неделю. Никаких недочётов найдено не было, и губернатор (ещё прежний) торжественно разрезал ленточку при сдаче дома.

Теперь же вызванная Алексеем Гордейчиком экспертиза насчитала недоделок на 16 млн рублей. Ну как «насчитала» – просто написали общую цифру, без сметы. Получается, что у нас либо контролирующие органы абсолютно профнепригодны, либо с экспертизой Гордейчика что-то сильно не так.

Цифра в 16 млн рублей выглядит странно ещё и потому, что речь идёт о трёхэтажном домике, возведение которого обошлось всего в 30 миллионов. Теперь Аксютина и Гордейчик собираются этот домик ремонтировать. Об их способностях к ремонту мы уже знаем по «Миру Автаркии», где крыша потекла чуть ли не на следующий день, а фасад стал сыпаться через год. Остаётся только выяснить, будет ли жена Гордейчика и в этот раз заниматься поставкой стройматериалов.

Бывший застройщик, изучив смету Гордейчика, заявил, что большая часть из написанного в ней – просто чушь. Но даже если всё это сделать – красная цена работ составит 2,5 млн рублей. Вместо 16 млн, которые сейчас хочет легализовать арбитражный управляющий.

Застройщик готов взять эти работы на себя и предлагает кредиторам мировое соглашение. Это было бы выгодно жильцам, которые бы могли быстро получить свои квартиры. Но явно не соответствует интересам команды Гордейчика, который, формально соглашаясь на передачу квартир, обставляет её юридически заведомо невыполнимыми условиями.

Изучение материалов этого дела наводит на грустную мысль. Пока одни зарабатывают на том, что строят, другие зарабатывают на том, что разрушают.

Доведение до банкротства может быть выгодно людям, приспособившимся до бесконечности вытягивать деньги из проблемных объектов. Эти барыши делаются на горе реальных людей, многие из которых отдали последние деньги, чтобы получить жильё.

Вокруг этих проблем создан «заговор молчания» – почему-то проблемы «Полесья» и «Мира Автаркии» скрываются от общественности и губернатора. Вероятно, попытки жителей докричаться блокируются действиями Алексея Гордейчика и равнодушием ответственных за строительную сферу чиновников. Этих домов как будто нет, их жильцы не могут докричаться до власти. Наша редакция намерена разрушить этот заговор. Мы продолжим наше расследование и будем следить за событиями. «Молодой дальневосточник XXI век» сделает всё возможное, чтобы люди наконец-то получили свои квартиры.





Сергей Шевченко



