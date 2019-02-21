Перезагрузка хабаровского реготделения "Единой России"



Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посоветовал хабаровским единомышленникам более эффективно выстраивать работу и помогать решать проблемы людей. На конференции реготделения партии 18 февраля он заявил о необходимости перезагрузки деятельности.

Поводом для сбора стало избрание нового состава высших партийных структур и секретаря краевого отделения партии. Напомним, это необходимо было сделать из-за изменения положений общефедерального Устава партии, которые были внесены в рамках XVIII съезда "Единой России" в декабре 2018 года.

В итоге - членов президиума 16 вместо 19. Из состава выведены восемь человек, среди которых бывший глава региона Вячеслав Шпорт, экс-мэр Александр Соколов, новый зампред краевого правительства по соцвопросам Наталия Пудовкина, министр культуры субъекта Александр Федосов. В президиуме появились пять новых лиц, в числе которых избранный глава Хабаровска Сергей Кравчук.

Членов политсовета теперь 54 вместо 60. Секретарем реготделения партии остался спикер Закдумы региона Сергей Луговской, а депутат Госдумы Борис Гладких стал главой избирательного штаба.

По словам Андрея Турчака, ситуация в регионе непростая и "партия впервые в своей истории в Хабаровском крае оказалась в оппозиции... она должна подойти к этой кампании серьезно, ответственно, не мериться чем-то с действующей администрацией, не конкурировать, ни в коем случае не вступать в какие-то пикировки. По сути, для партии это вызов, на этот вызов надо отвечать. Нужно идти к людям и разговаривать – то, чего не было на кампании по выбору губернатора. И это основная работа над ошибками, которую региональное отделение должно делать".

Партия скоро запустит процедуру предварительного отбора кандидатов, которая должна пройти максимально открыто. Старт будет дан 21 февраля на уровне Генсовета. О том, как будет действовать партия, рассказал Сергей Луговской:



- Мы понимаем, что работа в политических реалиях требует другого подхода. Хотя мы всегда работали с людьми, над теми проблемами, которые нам ставили избиратели. Важная задача - очень плотно работать с местными отделениями. Сам принцип региональной кампании по сбору предложений по кандидатам, которые будут заявляться на предварительное голосование, остается тем же - мы должны быть максимально открыты и прозрачны. Участвовать могут все желающие, кроме членов других партий. По итогам предварительного голосования будем определять тех кандидатов, которые будут выдвигаться от партии. Это наша принципиальная задача. Подбор должен быть достойным. Каждый должен доказать, что он способен решать вопросы, которые будут стоять перед ним как кандидатом от партии. У нас много предложений, по которым мы можем добиться большинства в Законодательной думе и сохранить стабильность в Хабаровском крае.

- Достаточно серьезная кампания с учетом политического окраса в субъекте. Предстоит непростая работа. У партии "Единая Россия" есть задел на предвыборном этапе - это обширная кампания по реализации праймериз, куда мы планируем привлечь достаточно большое количество участников. Сейчас задача - отобрать лучших из лучших без всяких преференций. Это своеобразная тренировка перед выборами, которую мы запускаем весной. 26 мая - единый день голосования.

На территории Хабаровского края в 2019 году развернется серьезная избирательная кампания. Это коснется Законодательной думы региона, двух городских дум - Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, должности главы Города юности и довыборы депутата Госдумы по 70 округу. Ситуацию прокомментировал глава избирательного штаба Борис Гладких:Что касается сложившейся политической ситуации в регионе, Борис Гладких отметил, что "заявления о формировании коалиционного правительства привели к тому, что коллеги, используя админресурс, делают такие вещи, которые ущемляют интересы органов местного самоуправления, отдельных депутатских групп на местах. Этих вещей, к сожалению, не понимаем. Мы всегда готовы идти навстречу, когда идут навстречу нам. Но мы этого не видим. Понимаем, что руководитель региона настроен на позитивный диалог, есть помехи на низовом уровне, которые нужно снимать. Видимо, попытка достучаться, что и нас, и губернатора интересует благополучие граждан, не до всех дошла. Постараемся это сделать и снять все противоречия на этапе входа в основную борьбу. В интересах граждан мы должны сделать Законодательную думу стабильным органом с конструктивной позицией".